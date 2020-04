Sorra fertőzte a bronxi állatkert nagymacskáit egy koronavírusos gondozó

Nemcsak a kis testű házi macskák, hanem a nagymacskák is elkaphatják a SARS-CoV-2 vírust. A bronxi állatkertben most összesen 8 nagymacska szenved COVID-19-ben.

Elsőként egy Nadja nevű maláj tigris kapta el a kórt, majd április elejétől további három beteg tigrisről és három fertőzött oroszlánról adtak hírt. Találtak olyan tigrist is, amely fertőzött volt ugyan, de tünetmentes maradt. A többi nagymacska vezető tünete a köhögés volt.

Az állatkertet működtető Wildlife Conservation Society bejelentése szerint az állatok egy fertőzött gondozótól kapták el a betegséget. Az egyébként március közepétől zárva tartó állatkert szigorította a nagymacskák gondozóinak ellenőrzését, és az állatokkal való érintkezési lehetőségeket is jelentősen csökkentette.

Arra április elején kínai és belga kutatók is figyelmeztettek, hogy a betegség képes macskáról macskára terjedni, de arra utaló jeleket nem találtak, hogy a háziállatok a gazdájukat is megfertőzhetik. A vírus a macskáknál légzési nehézséget, hasmenést és hányást váltott ki.

Eric Févre, a Liverpooli Egyetem infektológiai tanszékének vezetője szerint az általános higiéniai szabályok az állatok esetén is érvényesek: érdemes kezet mosni, miután valaki megsimogatta a kutyát-macskát-görényt, és kerülni kell a túlzott bizalmaskodást, különösen abban az esetben, ha az ember már megfertőződött a betegséggel, mert így nem zárható ki, hogy az állat is elkaphatja. Azt is kiemelte ugyanakkor, hogy a macskák valószínűleg nem játszanak túl nagy szerepet a vírus terjedésében, a COVID-19-járvány elsősorban az emberről emberre terjedő fertőzések miatt tombol a világban.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: