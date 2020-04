Itt a vég: macskák is elkaphatják a koronavírust egy kínai tanulmány szerint

Úgy néz ki, hogy a macskákat is képes megfertőzni a COVID-19, igaz, ehhez rengeteg vírusnak kellett kitenniük a kísérleti állatokat Kínában. Egy korábbi belga hír szerint azonban hétköznapi körülmények között is elkaphatják a betegséget. Ez utóbbi esetben a szerencsétlen állat a gazdájától kapta el a betegséget.

A kínai Harbin Állatorvosi Kutatóintézet munkatársai arra ugyan találtak bizonyítékot, hogy a betegség képes macskáról macskára terjedni, de arra nem, hogy a háziállatok a gazdájukat is megfertőzhetik. A vírus a macskáknál légzési nehézséget, hasmenést és hányást váltott ki.

A macskásokon kívül a görénykedvelőknek is volt egy rossz hírük: a kutyákkal, disznókkal, csirkékkel és kacsákkal ellentétben ezek az állatok is el tudják kapni a koronavírust.

Nem a macskák terjesztik

Eric Févre, a Liverpooli Egyetem infektológiai tanszékének vezetője szerint az általános higiéniai szabályok az állatok esetén is érvényesek: érdemes kezet mosni, miután valaki megsimogatta a kutyát-macskát-görényt, és kerülni kell a túlzott bizalmaskodást, különösen abban az esetben, ha az ember már megfertőződött a betegséggel, mert így nem zárható ki, hogy az állat is elkaphatja. Azt is kiemelte ugyanakkor, hogy a macskák valószínűleg nem játszanak túl nagy szerepet a vírus terjedésében, a COVID-19 járvány elsősorban az emberről emberre terjedő fertőzések miatt tombol a világban.

A belga macska egyébként kilenc nap alatt felgyógyult a betegségből, bár a hányásában és a székletében kimutatták a SARS-CoV-2 vírust. Steven Van Gucht belga virológus szerint nem szokatlan, hogy macskák is elkaphatják a koronavírust, ez már a 2003-as SARS-járvány idején is megtörtént. Az új típusú koronavírust legutóbb egy kutya kapta el Hongkongban, később ugyanott egy hasonló, emberről kutyára terjedő esetről számoltak be.

Az Van Gucht szerint sem valószínű, hogy az állatok terjesztenék a vírust: ő is egyetért Févre véleményével, amely szerint az állatok nem jelentenek veszélyt a betegség terjedésének szempontjából. Jonathan Ball, a Nottinghami Egyetem virológusa szerint azért tanácsos egy kis távolságot tartani a macskától, ha valaki elkapta a betegséget, de nem azért, mert vírushordozóként kell gondolnunk az állatokra – inkább azért, hogy ők ne kapják el a kórt.

