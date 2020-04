Újabb kínai városban tiltják be a kutya- és macskafogyasztást

Kínában Sencsen után egy második városban, a másfél millió lakosú Csuhajban is betiltják május 1-jétől a kutyák és macskák élelmiszerként való fogyasztását, írja a Newsweek.

Az állatvédők által üdvözölt lépést elsősorban élelmiszer-biztonsági megfontolásokkal magyarázzák, ugyanakkor a Humane Society International (HSI) nemzetközi állatjogi szervezet képviselője, Wendy Higgins szerint az intézkedés nem a fertőzésveszélyt hivatott csökkenteni. A HSI szóvivője úgy véli, a kínai városvezetők egymás után ismerik fel a társállatok mentálhigiénés szerepét, ezért döntenek úgy, hogy megvédik a kutyákat és a macskákat.

Állatkísérletekből kiderült ugyanakkor, hogy a SARS-CoV-2 vírus a macskákat is képes megfertőzni, igaz, ehhez rengeteg vírusnak kellett kitenniük a kísérleti állatokat Kínában. Egy korábbi belga hír ugyanakkor arra enged következtetni, hogy a macskák hétköznapi körülmények között is elkaphatják a betegséget. Ez utóbbi esetben a szerencsétlen állat a gazdájától kapta el a betegséget. A kínai Harbin Állatorvosi Kutatóintézet munkatársai arra ugyan találtak bizonyítékot, hogy a betegség képes macskáról macskára terjedni, de arra nem, hogy a háziállatok a gazdájukat is megfertőzhetik. A vírus a macskáknál légzési nehézséget, hasmenést és hányást váltott ki.

A sencseni kormány február végén ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy lépése az emberek és a társállatként tartott háziállatok különleges kapcsolatát hivatott védeni. A kutya- és macskaevést elsőként betiltó metropolisz vezetése a fogyasztási tiltólistára felvett állatok ilyen célú leölését a rendelet értelmében 900 ezertől 9 millió forintig terjedő összegű bírsággal bünteti.

Kínában a legóvatosabb becslések szerint is több millió macskát és akár több tízmillió kutyát is leölnek a húsáért évente, még úgy is, hogy a kutya- és macskaevés egyébként korántsem olyan népszerű a távol-keleti országban, mint azt hiszik.

