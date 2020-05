Lazítanak a korlátozásokon, Nyugat-Európa lassan felébred a karanténálomból

A járványgörbe sikeres ellaposítása miatt egyre több ország hozhat nyugodtabban olyan döntéseket, amelyek kiszolgálják a nyárra készülő, a karanténból kitörni vágyó lakosságot, és enyhítheti a járványügyi korlátozásokat. A legtöbb ország a több lépcsős, fokozatos feloldások híve, de így is szerteágazóak az egyes államok intézkedései.

Franciaországban az 55 napon át tartó szigorú korlátozásokat első körben azzal oldják fel hétfőtől, hogy az emberek újra elhagyhatják otthonaikat nyomós indok nélkül, tíz főig engedélyezik a gyülekezést, valamint újra kinyithatnak a fodrászatok, virágboltok, könyvesboltok, piacok és ruhaüzletek, míg az éttermek, kocsmák, múzeumok, színházak és mozik továbbra is zárva tartanak.

Egyes iskolák is kinyitnak hétfőtől vagy keddtől, de ezekben a távolságtartás lehetőségét biztosítani kell. Körülbelül 400 ezer vállalkozás kezdi újra a működését, és 875 ezer dolgozó áll ismét munkába, ezért az arcvédő maszk viselését kötelezővé teszik a tömegközlekedési eszközökön. Az egyéni sportolást, például a futást újra engedélyezik a délelőtt 10 órától este 7-ig tartó időszakban, de az egyes régiók közötti mozgást továbbra is korlátozzák: a lakosok legfeljebb egy 100 kilométeres sugáron belül hagyhatják el otthonukat.

Vásárló egy könyvesboltban a nyugat-franciaországi Brest városában, május 11-én Fotó: FRED TANNEAU/AFP

A korlátozások alatt a francia gazdaság is válságba került, az első negyedévben 6 százalékos visszaesést mértek, amire a Francia Nemzeti Bank szerint 1945 óta nem volt példa.

A belgák kiválaszthatnak négy vendéget, és csak velük találkozhatnak

Belgiumban már május 4-én elkezdték a lazítást, akkor számos vállalkozás indulhatott újra, és a szabadtéri sportolás előtt nyílt meg a lehetőség. A május 11-től érvényes intézkedések szerint a boltok kinyithatnak, de 10 négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhat, és a maszk viselése kötelező. Brüsszelben sebességkorlátozást vezetnek be az autóknál, a gyalogos és a kerékpáros közlekedésre helyezve a hangsúlyt.

A belgák az egyszerű kontaktkutatás kedvéért a vendégbuborék-megoldást a megoldást választották a társasági korlátozások feloldásában, vagyis egy háztartás mostantól legfeljebb négy vendéget fogadhat, de mindig csak ugyanazt a négyet, és lehetőleg kint kell megejteni a találkozókat. Az iskolák csak május 18-tól nyitnak újra, míg a piacok, állatkertek, éttermek, kávézók és más helyek nyitásáról később döntenek.

Boris Johnson brit miniszterelnök vasárnap este jelentette be, hogy a március 23-a óta tartó korlátozásokat hétfőtől elkezdik fokozatosan feloldani. Elsőként arra ösztönözte az eddig otthon maradt dolgozókat, hogy amennyiben nem tudják otthonról végezni a munkájukat, akkor hétfőtől újra elkezdhetnek dolgozni – példaként a gyári munkásokat és az építéseken dolgozókat említette. A parkokba mostantól a távolságtartás betartása mellett újra ki lehet menni, az egy háztartásban élők már a szabadban is sportolhatnak együtt, és az autós utazást is újra engedélyezik.

Egy londoni család figyeli Boris Johnson vasárnapi bejelentését Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Az ellenzéki Munkáspárt vezetője, Keir Starmer szerint a bejelentések nem túl egyértelműek, és meglehetősen problémásak: „Gyakorlatilag arra kérik azokat, akik nem tudnak otthonról dolgozni, hogy újra álljanak munkába. Ez több millió embert érint, és 12 órájuk van, hogy felvegyék a munkájukat, miközben a tömegközlekedés kerülését javasolják. Elég merész dolog ezt az emberekre zúdítani másnapra” – mondta. Az iskolák újranyitását legkorábban június 1-től, az üzletek és a vendéglátóhelyek pedig a körülményektől függően júliustól nyithatnak újra leghamarabb.

Hollandiában a gyerekeknek nem kell távolságot tartaniuk

Hollandiában május 11-től újra nyitnak a könyvtárak, valamint számos közeli kontaktust igénylő munkát is végezhetnek, így a fodrászok, masszőrök, kozmetikusok vagy a foglalkozásterapeuták újra munkába állhatnak. Nyolc hét után az általános iskolák is kinyithatnak, de csak a teljes tanulói létszám felét engedhetik be egyszerre az iskolákba, és bár a diákoknak egymástól nem kell másfél méteres távolságot tartani, a tanároktól igen.

Az idősotthonokban mostantól gondozottanként egy látogatót engedélyeznek, valamint a kontaktust kerülő sportokat (golf, tenisz, úszás) is újra lehet végezni. A teljes tömegközlekedés újraindítását, az éttermek vagy bárok nyitását és a sportolási lehetőségeket június 1-i második fázisban valósítják meg, a középiskolák nyitása és a gazdaság szélesebb körű újraindítása pedig a június 15. és szeptember 1. közötti további fázisokban zajlik majd.

Spanyolországban körülbelül a lakosság fele élvezheti az enyhítések első fázisát, bár az ország két legnagyobb városában, Madridban és Barcelonában egyelőre nem érték el a lazításhoz szükséges szintet. A négy lépésből álló enyhítési terv első szakaszában hétfőtől az éttermek és bárok teraszai limitált befogadóképességgel nyithatnak újra, és egyes múzeumok, szállodák és edzőtermek is látogathatók lesznek, két hónapja először. A tartományok közötti utazás továbbra sem lehetséges, az iskolák pedig csak szeptembertől nyitnak újra.

Vendégek egy tarragonai kávézóban, május 11-én Fotó: LLUIS GENE/AFP

Svájcban az általános és a középiskolák is újranyithatnak hétfőtől, de az osztálytermekben egyszerre tartózkodó diákok létszámát itt is korlátozzák. Az éttermek, a múzeumok és a könyvesboltok szintén a távolságtartást és a létszámot érintő feltételekkel nyitnak újra, az öt főnél nagyobb csoportos gyülekezés pedig továbbra is tiltva marad.

Németországban újra kúszik felfelé a reprodukciós ráta

Eközben Németországban, ahol az egyes tartományok vezetői döntenek a legfontosabb korlátozásokról, északkeleten több étterem és kávézó újra kinyitott a hétvégén, az üzletek jó része már eddig is nyitva tartott, az iskolákat az elsők között nyitották meg Európában, és hamarosan a futballbajnokságot is újraindítják.

Angela Merkel kancellár szerdán jelentette be, hogy júniustól milyen további enyhítések várhatók az országos szintű korlátozásokban, és ez a bejelentés éppen egybeesett egy aggasztó statisztikával: szerdától kezdve folyamatosan emelkedik a koronavírus reprodukciós rátája, ami azt mutatja, hogy egy ember hány másikat tud megfertőzni. Ezt a mutatót kell 1 alatt tartani, és bár szerdán még 0,65-on állt, péntekre felment 0,83-ra, szombatra 1,1-re, majd vasárnap 1,13-ra. A Robert Koch Intézet szerint lehet, hogy ez összefüggésben áll az enyhítésekről szóló bejelentéssel, ezért nagyon figyelmesen kell követni a reprodukciós ráta alakulását a következő napokban.