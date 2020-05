Eddig mindössze 2 pozitív esetet talált Magyarországon a négy egyetem részvételével zajló, nagyszabású reprezentatív vírusteszt

Eddig összesen 8276 PCR-teszt, vagyis a vírus jelenlétét (örökítőanyagát) kimutató vizsgálat eredményét vizsgálták meg abban a négy magyar egyetem részvételével zajló, április végén bejelentett nagyszabású projektben, amely 17 787 fős reprezentatív mintából igyekszik meghatározni a magyarországi vírusfertőzöttség mértékét. A hétfő délelőtt tartott meghívásos sajtótájékoztatón a következők derültek ki az elsődleges eredményekből:



8276 vírustesztből mindeddig összesen 2 volt pozitív

Ha ez lenne a reprezentatív minta, az 10 ezer lakosra vetítve 2,4 aktív fertőzést jelentene.

A 14 évnél idősebbek körében az aktuálisan fertőzöttek száma ez alapján 243 és 7230 közé esne.

Az eddig elvégzett ellenanyagteszt-eredmények alapján a lakosság átfertőzöttsége 0,6 százalékos.



A május 1. óta tartó, két héten keresztül zajló országos tesztelés első eredményeit a Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla vezette Klinikai Járványelemző Munkacsoport ismertette a szakemberekkel és a médiával. A részeredményekről Merkely, valamint a vidéki orvosi egyetemeken a felmérést koordináló Berényi Ervin, Lengyel Csaba és Sebestyén Andor egyaránt elmondták, hogy a részeredmények egyelőre nem tükrözik a valódi reprezentatív eredményt, amelyre a május 15-ig tartó mintavétel és a minták feldolgozását követően a hónap végén lehet számítani.

Noha Merkely professzor hangsúlyozta, hogy a minta egyelőre nem reprezentatív a magyar lakosságra nézve, a sajtókonferencián ugyancsak felszólaló Vokó Zoltán matematikai epidemiológus professzor szerint az adatok előzetesek ugyan, de meglehetősen informatívak, így radikálisan más eredmény nemigen várható a továbbiaktól sem.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

„Öröm az ürömben, hogy amennyiben azt gondoljuk, hogy a nyájimmunitás tudna gátat szabni a vírus terjedésének, ettől az eredmények fényében nagyon messze vagyunk. Ugyanakkor a nagyon nagy, lángoló járványt elszenvedő Olaszország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Egyesült Államok is nagyon messze áll ettől. Az idő fog választ adni arra a kérdésre, hogy egyszerűen nagyon gyorsan és fegyelmezetten vezettük-e be az alapvető higiéniás és távolságtartó rendelkezéseket vagy van valami egyéb faktor is, ami a vírus magyarországi terjedését akadályozza” – értékelte röviden az előzetes eredményeket Merkely.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

A szóban forgó eredményekről közben kiderült, hogy annyira titkosak voltak, hogy azokat még a konferencián részt vevő szakemberek sem ismerték. Ludwig Endre infektológusprofesszor ugyanakkor azt mondja, az adatok nem hatottak rá meglepetésszerűen. „Ez a vizsgálat azért fontos, mert ad egy objektív képet a jelenlegi helyzetről. Látjuk mennyi a potenciális fertőzött és látjuk azt is, mennyire nagyon alacsony a fertőzésen már átesettek száma. Ez a következő hónapokra epidemiológiailag nagyon rá fogja nyomni a bélyegét. Ha a hátralévő pár napban mindenki elmegy a felmérésre és és nem kérdőjeleződik meg, hogy ez a minta valóban reprezentatív lesz-e, az nagyon jó alapot ad a továbbiakban”.

Hogy mire adhat a továbbiakban alapot, arra Prinz Gyula infektológus szerint az a válasz, hogy „az alacsony átfertőzöttség felveti azt a problémát, hogy az újranyitást követően megszaporodhatnak az esetek, illetve egy második hullámban a lakosság továbbra is nagyon fogékony lesz a járvány fellángolására. A jelenlegi helyzetben ugyan biztonságérzetet adhatnak az adatok, de a jövő szempontjából mindenképpen kérdéseket vetnek fel. Bízni abban lehet, hogy mire ez bekövetkezik, addigra már lesz diagnosztikai háttértudás, amivel egy újabb hullámot jól tudunk majd kezelni.”

Kapcsolódó cikk a Qubiten: