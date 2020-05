Láttad már Albert Einstein családi videóit színesben?

Az Amerika színesben című történelmi ismeretterjesztő sorozatot 2017-ben mutatta be az amerikai Smithsonian Intézethez tartozó tévécsatorna, a Smithsonian Channel (majd Magyarországon a Digi World), és azóta három évadnyi jelent meg a legkorszerűbb technikával színezett archív felvételekből álló, az Egyesült Államok történelmének fontos állomásait végigkövető műsorból.

A harmadik évad első része (Coming to America) híres és ismeretlen bevándorlók történetét mutatta be, többek között Albert Einsteinét is. A tavaly év végén bemutatott, de most újra műsorra tűzött epizód egyik részletében a fizikus 1930-as New York-i és kaliforniai látogatása mellett két házi videó is feltűnik:

egy 1931-es felvételen Einstein a Berlin melletti otthonában látható pizsamában, felesége társaságában,

míg 1937-ben már amerikai lakosként tett látogatást Long Islanden egy barátjánál, ahol jókedvűen beszélgetett a család tagjaival, és játszott barátja kislányával.

