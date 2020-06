Ész Ventura: Megoldották a kör háromszögesítését!

A kör háromszögesítése című feladványunkban az volt a feladat, hogy hajtogassunk egy kört az alábbi háromszögből, ha a papír másik oldala üres.

A feladványnak több különböző megoldása is létezik, de a legegyszerűbbek egyike az alábbi. Először is az alábbi ábrán jelölt vonalak mentén hajtsuk hátra a papírt. Origamis jelölésekkel az ilyen úgynevezett hegyhajtást pontozott-szaggatott vonallal szokás jelölni.

Ha megtörtént a hátrahajtás, akkor fordítsuk meg az egész lapot, így az alábbi alakzatot kapjuk, ami egy hajóra emlékeztet. Most a hajó két végét hozzá kell forgatni a hajó tetején lévő körívhez. Ennek során a szaggatott vonallal kettéválasztott kis háromszögek egyik fele a másik felére kell hajtódjon. A szaggatott vonal jelöli a völgyhajtásokat.

Ha mindent jól csináltunk, akkor az alábbi alakzatot kapjuk, és kész is vagyunk. A lelógó füleket, ha akarjuk, akkor hátrahajthatjuk, vagy be is hajthatjuk a rétegek közé, hogy eltűnjenek.