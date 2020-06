Ész Ventura: Miért lehetetlen a lehetetlen?

92. feladvány: Örökmozgó búvárpipából

A szabadalmi hivatalba az alábbi örökmozgó vázlatával érkezik egy feltaláló. A szerkezet lelke egy U alakú cső, amelynek bal oldali szára magasabb, mint a jobb oldali szár. A magasabb szárba vizet kell tölteni, míg a másik oldalra egy víznél nagyobb sűrűségű és a vízzel nem keveredő folyadékot. A közlekedőedényekről tanultak alapján a bal oldalon magasabban fog állni a víz szintje, ahogy azt az ábra is mutatja. A szerkezethez tartoznak még fagolyók, amelyek sűrűsége kisebb mindkét folyadék sűrűségénél. A jobb oldali csőbe több golyót is be kell önteni, ezek átmérője csak picit kisebb, mint a cső átmérője, ezért a golyók egymáson helyezkednek el és egymást nyomják. A jobb oldali csőben annyi golyónak kell lennie, hogy a legalsó már átbillenjen az U alakú cső másik oldalára. Az átbukkanó golyó felúszik, és mivel a víz felszíne magasabban van, ezért vissza tud esni a golyóoszlop tetejére, sőt esés közben egy kis lapátkereket megforgatva akár hasznos munkát is tud végezni. Miután a golyó visszaesik a többi tetejére, a legalsó golyó megint lenyomódik annyira, hogy átbukkanjon, és kezdődik a ciklus elölről.

Miért nem működőképes az ötlet? Mutassuk meg, hogy a fentiekben vázolt módszeren alapuló szerkezetek semmilyen esetben sem működőképesek mint örökmozgók. Állításainkat, ha szükséges, számításokkal támasszuk alá!

Beküldési határidő: július 10. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.