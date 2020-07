A rabszolgamajmok nyomorúságára figyelmeztet a PETA

Nem árul többé Thaiföldről érkező kókuszból készült termékeket az egyik nagy brit szupermarketlánc, a Waitrose, miután a PETA nemzetközi állatvédő szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a szüreteléshez embertelen körülmények között majmokat használnak az országban. A PETA szerint a két legnagyobb thai kókusztej-exportőr, az Aroy-D és a Chaokoh ültetvényein is rabszolgasorban sínylődnek az állatok, emiatt több bolthálózat is megtagadta a tőlük származó termékek forgalmazását, ezekhez csatlakozott most a Waitrose is.

A PETA ázsiai majomvédői szerint az állatokat kiképzőtáborokban készítik fel a szüretelésre, ahol arra kényszerítik az állatokat, hogy a testsúlyuknál nagyobb terheket cipeljenek, az agresszív majmoknak pedig kihúzzák a szemfogait, hogy ne tudják megharapni az idomárokat. A táborokban fizető vendégeket is fogadnak, a majmokat pedig cirkuszi mutatványok előadására kényszerítik. Munkaidőn kívül a majmokat olyan apró ketrecekben tartják, hogy az állatok meg sem tudnak fordulni bennük.

Nagyon hatékony a majom

Elsőnek fura ötletnek tűnhet majmokkal szedetni a kókuszt, de a rabszolgasorba kényszerített emsemakákók naponta akár 1600 diót is képesek leszüretelni, míg egy hétköznapi munkás mindössze nyolcvanat tudna összegyűjteni ugyanennyi idő alatt. Hiába az eredményesség, a PETA szerint vannak ennél humánusabb módszerek is a kókusz begyűjtésére: a szervezet közlemények szerint Brazíliában, Kolumbiában és Hawaii-on például hidraulikus gépekkel takarítják be a termést, ami voltaképpen gazdaságosabb is, mint a majmokat arra kényszeríteni, hogy ész nélkül dobálják a kókuszt a földre. A farmerek által rabszolgasorba taszított emsemakákók (Macaca nemestrina) ráadásul nem tudják megkülönböztetni egymástól az érett és az éretlen gyümölcsöt.

Thaiföldön egyébként is elég rossz idők járnak mostanában a makákókra: a koronavírus miatt elmaradt turistaforgalom hatására 500 majmot ivartalanítottak Lopburi tartományban, ahol az állatok népszerű látványosságnak számítottak. A problémát az okozta, hogy a népszerűséghez edződött majmok megvadultak a turisták, és persze a velük járó élelem nélkül, és terrorizálni kezdték a helyieket, így a helyi hatóságok gyümölcsökkel csapdába csalták és ivartalanították őket. Az állatok ezután egyedi azonosítószámot kaptak, majd visszaengedték őket az utcára. Supakarn Kaewchot állatorvos szerint erre a lépésre feltétlenül szükség volt a majomterror elkerülése érdekében, de hozzátette, hogy csak a városban élő állatokon végezték el a beavatkozást, a vadon élő majmokat nem bántották.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: