Gyorsabban fertőző vírusmutáció jelenhetett meg Amerikában

Az új koronavírus mutálódott, elképzelhető, hogy ezzel a korábbiaknál fertőzőbbé vált – fogalmazott Anthony Fauci, az Egyesült Államok járványügyi főtanácsadója, az allergiával és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója a JAMA-nak (Journal of the American Medical Association) adott, a folyóirat YouTube csatornáján csütörtökön megjelent interjúban.

Fauci idézte a Cell folyóiratban július 2-án megjelent tanulmány eredményeit, valamint a floridai Scrips Research virulógusainak kutatásait. Ezek szerint a D614G néven izolált vírusváltozat egy olyan mutáció, amely révén a kórokozó gyorsabban replikálja önmagát, és ez magasabb vírusdózisokat eredményezhet.

„Úgy tűnk, a vírus jobban szaporodik és talán gyorsabban is terjedhet” – fogalmazott Fauci, aki szerint ennek megerősítése még további kutatások feladata.

Az interjúról beszámoló CNBC idézte az egészségügyi világszervezet, a WHO szakértőinek korábbi nyilatkozatát, amely szerint nem minden mutáció vezet említésre méltó változáshoz a vírus viselkedésében vagy hatásában, de ettől függetlenül az ENSZ egészségügyi szervezete egy hatalmas adatbázist hozott létre a vírus felépítéséről a potenciális mutációk felkutatása érdekében. Azt azonban a WHO is elismeri, hogy amennyiben azonban jelentős mutáció történik a vírusban, az hatással lehet az oltóanyag fejlesztésére.

Fauci az alábbi videóban beszél a mutációról:

