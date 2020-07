Az Egyesült Államokban a TikTok betiltását fontolgatják

Betilthatják a TikTokot az Egyesült Államokban – erről Mike Pompeo külügyminiszter beszélt hétfőn a Fox Newsnak adott interjújában. Pompeo nem jelentette be hivatalosan az applikáció betiltását, de hangsúlyozta, hogy „komolyan foglalkoznak az üggyel”, és azt mondta, hogy bárki szabadon telepítheti az alkalmazást, aki „a kínai kommunista pártra akarja bízni a személyes adatait”. Pompeo szerint már hosszabb ideje napirenden van a kínai techcégek szabályozása, a TikTok a Huawei és a ZTE nevű távközlési vállalat után került Washington célkeresztjébe.

Ahogyan a Huawei, a TikTok is tagadja, hogy adatokat szolgáltatna Kínának: ahogyan a vállalat szóvivője mondta, a cég tulajdonosa amerikai, az adatok védelméről pedig több száz munkatársuk gondoskodik, és akkor sem adnának ki információkat Pekingnek, ha ezzel megkeresték volna őket. A TikTok korábbi közleménye szerint az amerikai felhasználók adatait tároló szerverek sem Kínában, hanem az Egyesült Államokban és Szingapúrban vannak, így a kínai hatóságok sem foglalhatják le őket.

Hongkongból kivonulnak

Amerikában talán nem is, de az új nemzetbiztonsági törvény miatt Hongkongban talán már igen: Kevin Mayer, a cég igazgatója szerint a TikTok napokon belül kivonul az országból, mert nem látja biztosítottnak az ottani felhasználók védelmét. A Facebook, a Twitter, a WhatsApp, a Google és a Telegram is bejelentette, hogy változásokat terveznek a szolgáltatásaikban, és nem adnak ki adatokat a helyi rendőrségnek a mostani politikai változások ideje alatt.

A BBC szerint ez stratégiai lépés lehet a TikTok részéről: a Kínán kívül is egyre népszerűbbé váló cég számára fontos, hogy ne tekintsék a kommunista állam bábjának. A Reuters szerint a gesztus nem jelent túl nagy veszteséget a cégnek: augusztusban mindössze 150 ezren töltötték le az alkalmazást az országban, így az ottani piacon inkább veszteségesnek számított. 2020 első negyedévében az applikációt kétmilliárd felhasználó töltötte le.

Az alkalmazáshoz Kínában nem is lehet hozzáférni, a TikTokot kifejezetten a nyugati piacra fejlesztették, az országon belül Douyin néven tölthetik le a felhasználók. Mindkét alkalmazást a kínai ByteDance fejlesztette, a cég szóvivője szerint egyelőre nem tervezik Hongkongban a Douyin bevezetését. Hivatalosan a Douyint ugyan csak kínai IP-címről lehet letölteni, de egy témára rálátó forrás szerint így is népszerűbb Hongkongban, mint a TikTok.

Indiában betiltották

A videómegosztó közösségi szolgáltatás Indiában is a diplomáciai feszültségek áldozata lett, az országban egy húsz indiai katonai életét követelő határvita után 58 másik kínai alkalmazással együtt betiltották. A hatalmas piacra csakhamar lecsapott az Instagram, a TikTok riválisának szánt, Reels nevű szolgáltatását már Indiában is hozzáférhetővé tette. A TikToknak korábban 200 milliónál is több felhasználója volt az országban, az alkalmazás betiltása után a többi videómegosztó szolgáltatás forgalma alaposan megugrott, így a Reels sem marad rivális nélkül, igaz, a szolgáltatás az Instagram közleménye szerint egyelőre csak tesztüzemben működik az országban.

