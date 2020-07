A Google Térkép elkezdte mutatni a közlekedési lámpákat az USA-ban

A Google azzal kísérletezik, hogy a közlekedési lámpák helyét is jelezze térképén egyes amerikai nagyvárosokban – vette észre a Droid Life. A tesztet egyelőre androidos készülékeken végzik szűk körben.

A technológiai blog olvasója a Google Térkép 10.44.3-as verzióját használta, ezen jelentek meg az apró, alig észrevehető közlekedési lámpa ikonok, amelyek navigálás közben kissé megnőnek. Csak tesztről van szó, erre utal legalábbis, hogy nehezen találni bárkit is, akinek a telefonján elérhető a szolgáltatás.

A hírt a Google hivatalosan is megerősítette a Verge-nek: „hogy a felhasználók jobban informálódhassanak a közlekedésről, olyan szolgáltatást tesztelünk Androidon a Google Térképen, amely megmutatja a közlekedési lámpák helyét egyes városokban az Egyesült Államokban” – közölték.

Nem a Google Térkép az első hasonló alkalmazás, amely ezt a szolgáltatást is nyújtja, az Apple Maps tavaly vezette be az iOS 13 operációs rendszerben, és a Siri digitális asszisztens is használja ezeket az információkat az autósok eligazítására: ahelyett, hogy azt mondaná, 300 méter után kanyarodjon balra, úgy fogalmaz, hogy következő lámpánál. A Google egyelőre nem használja hangos iránymutatásra az új lehetőséget.

A közlekedési lámpák a Google Térképen már néhány éve elérhetők Japánban, de az amerikai teszt a program jelentős kiterjesztését jelenti. A szolgáltatással olyan városokban kísérleteznek, mint New York, San Francisco, Los Angeles vagy Chicago, de Des Moines-ban és Portlandben is megtalálhatók a térképen a kis piros-sárga-zöld ikonok.

