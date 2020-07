Ész Ventura: Rendezd át az érméket, de ésszel!

Aki megoldotta az előző heti érmés feladványt, annak ezzel az érméssel most picit könnyebb dolga lesz, plusz csavarra azonban most is lehet számítani.

95. feladvány: Kilenc érme

Pénzérmék az alábbi mintázatban fekszenek egy asztalon. Két érme áthelyezésével állítsunk elő olyan helyzetet, hogy az érmék továbbra is négyzetrácsos mintázathoz illeszkedve helyezkedjenek el, amiben legyen három sor és három oszlop. Ezek mindegyikében legyen három érme, de legyen egy (ezen sorokhoz és oszlopokhoz viszonyított) rácsátló is, amiben viszont öt érme helyezkedik el.

Nehézségi szint:

A megfejtéseket magyarázattal együtt az [email protected] címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: július 25. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.