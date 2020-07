Egy 4000 rajongón végzett német kísérleten múlhat a tömegrendezvények jövője

Valószínűleg a 35 éves német énekes-dalszerző, Tim Bendzko sem számított arra, hogy augusztus 22-i lipcsei koncertjére az egész világ figyel majd. Igaz, az érdeklődés központjában nem a Bundesvision dalverseny győztese, hanem inkább a közönség áll: német kutatók 4000 önkéntest keresnek a koncertre jegyet váltók közül, akiken letesztelhetik, hogyan lehet elkerülni a koronavírus-fertőzést nagy létszámú, zárt térben tartott koncerteken.

Ez azért fontos, mert világszerte a zeneipar az egyik legnagyobb elszenvedője a járványügyi szabályozásnak: Magyarországon például focimeccseket lehet tartani több ezres létszámmal, míg a rendezvényeket általánosan 500 főben korlátozzák, így a nyári fesztiválok nagy része is elmaradt. Hogy a korlátozások augusztus 15-i határideje után mi lesz, még mindig nem tudható, így a nyár végére szervezett fesztiválok sorsa is kérdéses.

Kütyüt a nyakba, UV-érzékeny fertőtlenítőt a kézre

A német kutatók 18 és 50 közötti jelentkezőket várnak a kísérletre, amely során egy gyufa méretű kontaktuskövető készüléket helyeznek az alanyokra, amit nyakláncként kell viselniük, és amely 5 másodpercenként jelet ad ki magából. Az eszközök segítségével követni lehet az alanyok mozgását, és mérni a közönség tagjainak egymáshoz való távolságát.

A kísérlet résztvevőit emellett arra kérik majd, hogy egy speciális kézfertőtlenítőt használjanak a helyszínen, amelynek nyomait a kutatók a koncert után UV-fénnyel láthatják, így azonosíthatják azokat a felületeket, amelyeken keresztül a fertőzés a legnagyobb valószínűséggel terjedhet. A ködgépből a közönségbe eresztett párát is figyelik majd a kutatók, hogy felmérjék, mennyire terjedhet a vírus a levegőben egy zárt térben rendezett koncerten – az eredményeket az előre generált terjedési modellel is összevetik majd.

A kutatók reményeik szerint egy hónap alatt végeznek az óriási adathalmaz elemzésével, és októberre közzétehetik eredményeiket.

Július 17-i szimfonikus koncert a fukuokai Akros koncertteremben. Csak a fúvósok tekinthettek el a maszkviseléstől. Fotó: Motoki Nakashima/The Yomiuri Shimbun via AFP

A Restart-19 nevű projekt költségeit (990 ezer euró, közel 350 millió forint) Szászország és Szász-Anhalt tartományok állják, és a szervezők szerint a cél megtalálni azokat a kereteket, amelyeken belül szeptember 30-a után is meg lehet tartani nagyobb kulturális és sportrendezvényeket, a lakosság veszélyeztetése nélkül.

Fő a biztonság

Annak érdekében, hogy a lipcsei kísérlet során ne történjen ténylegesen is tömeges fertőzés, az önkénteseket egy házi tesztkészlettel is ellátják, és az eredményeket az esemény előtt legfeljebb 48 órával laboratóriumban is elemzik majd. Aki nem tud negatív koronavírustesztet felmutatni, azt nem engedik be a koncert helyszínére.

A közönség minden tagját olyan arcvédő maszkkal látják el, amelyben nem okoz gondot a lélegzés, és bár a szervezők szerint ezek az intézkedések mellett rendkívül kicsi az esélye egy esetleges fertőzésnek, mindenkit figyelmeztetnek arra, hogy a 100 százalékos védelmet nem lehet garantálni.

A hétfő délig 775 jelentkezőt vonzó kísérlet során továbbá arra is kérik a résztvevőket, hogy a csak ülőhelyekkel rendelkező helyszínen három különböző helyfoglalási forgatókönyvet játsszanak el. Az elsőben a megszokott módon a két főbejáraton lehet majd bejutni a koncertterembe, és minden ülés szabad; a másodikban nyolc bejárat megnyitásával csökkentik a kontaktusok lehetőségét, és minden második ülés elfoglalható; míg a szigorú harmadikban csak 2000 nézőt engednek be a 12 ezer férőhelyes terembe, és az ülésrendet a másfél méteres távolságtartás szerint alakítják.

