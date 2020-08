Szédületes újítás Tajvanból: a repülőgép, ami nem megy sehová

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Csattanós választ adott az egyre rosszabb helyzetben lévő légiközlekedésre a tajvani EVA Air: feltalálták a totálisan felesleges repülőutat, amelynek során mindössze három óra alatt lehet eljutni a tajpeji Taojüan nemzetközi repülőtértől egészen a tajpeji Taojüan nemzetközi repülőtérig. A cég azzal indokolja a hiánypótló szolgáltatás bevezetését, hogy a járvány miatt elrendelt utazási korlátozások ellenére az emberek továbbra is vágynak az utazás élményére, ezt akarják számukra biztosítani az „alternatív utazási élménnyel”.

A légitársaság az utazást a Hello, Kitty! című japán animesorozat karaktereivel teszi teljessé, azok a szerencsések, akik feljutnak a macskás tematikájú Airbus 330 fedélzetére. Miután az országban augusztus 8-án ünneplik apák napját, a cég kifejezetten erre a napra időzítette az akciót, Hello Kitty, a macskalány legjobb barátnője, My Melody, valamint Kiki és Lala szórakoztatják majd a megfáradt apákat.

A járat a légitársaság szerint eddig is hatalmas sikert aratott: már a jegyeken is az anime szereplői pompáznak, nem is beszélve az A330 külső festéséről, ezen szintén a nagyfejű macska látható. Külön figyelmesség, hogy a járat hányózacskóit is Hello Kittyvel díszítették.

Milliárdos üzlet

A zacskón nincs is miért csodálkozni: gyakorlatilag lehetetlen olyan terméket felhozni, amin ne szerepelhetne a száj nélküli macska, ami Japán egyik legsikeresebb exportcikkévé vált, csak 2016-ban 4,4 milliárd dollárnyi Hello Kittys termék fogyott. Ezek között vannak egészen meglepőek is, létezik Kittys bor is, de Tajvanban, ahol egészen különös kultusza van a japán macskának (aki a történet szerint egyébként angol származású, és Kitty White-nak hívják), létezik Hello Kittys szülészet is.

A csodálatos Airbus Fotó: Bu yu/Imaginechina via AFP

A három órán át tartó utazáshoz a légitársaság ingyenesen hozzáférheti wi-fit is biztosít, a jegy pedig mindössze 54 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül majd rá, igaz, a business class extra kényelméért körülbelül tízezerrel többet kell fizetni.

Sajnálatos módon az élményhez egyelőre csak a tajvaniak férhetnek hozzá, az országban ugyanis továbbra is korlátozzák a külföldiek beutazását, bár a külügyminisztérium június végén fokozatos enyhítéseket ígért a gazdaság fellendítése érdekében.

