Három hónapja dolgozik a massachusettsi rendőrség a Boston Dynamics legendás robotkutyájával

Most derült ki, hogy a massachusettsi állami rendőrség néhány járőrét robotkutyák kísérték hús-vér kutyák helyett az elmúlt három hónapban. A Boston Dynamics robotkutyáit a hírek szerint éles helyzetben is bevetették, és persze szimulált kiképzési szituációkban is tesztelték.

A szeptember óta megvásárolható Spot külsőre ugyan kevésbé rémisztő, mint a korábbi verzió, szuperképességei azonban tűnhetnek ijesztőnek: például csoportosan képes elhúzni egy teherautót, és még táncolni is tud, ha megtanítják. Nem csoda, hogy az Amerikai Szabadságjogi Szövetségnek (ACLU) vannak kérdései azzal kapcsolatban, pontosan mire is használja a rendőrség a négylábú robotzsarukat.

A Boston Dynamics idén közzétett, MA állami rendőrség feliratú videóján annyi látszik, hogy robotkutyák nyitnak ki egy ajtót, majd bekocognak egy épületbe. A videót eltávolíthatták, mert már csak állóképek és gifek formájában létezik, az alábbi is csak látszólag videó:

Az ACLU levelében nagyobb átláthatóságot kért a robotkutyák rendőrségi alkalmazásával kapcsolatban, szeretnék például tudni, Spot használhat-e fegyvert. Emellett a szervezet a robotok használatának szabályozását sürgette, hogy a gépek alkalmazásával semmiképp se sérülhessenek az emberek szabadságjogai, ne merülhessen fel például faji elfogultság – amire a robotok amúgy valóban hajlamosak.

Az állami rendőrség válaszában hivatalosan is elismerte, hogy „mobil távolsági megfigyelő eszközként” használják a robotkutyákat, kifejezetten olyan helyszínek, illetve gyanús csomagok, tárgyak ellenőrzésére – ahol félő, hogy a humán rendőr csak élete kockáztatásával tudna fellépni. A szervezet bombakereső csoportját támogatják például Spottal – mondta egy helyi rádiónak David Procopio, az állami rendőrség szóvivője.

Az is kiderült, hogy két esetben már élesben segítettek a Boston Dynamics eszközei, de erről nem árult el további részleteket. Procopio szerint „a robottechnológia a bűnüldözés hasznos eszköze, mivel a robotokra potenciálisan veszélyes helyzetekben is lehet támaszkodni”.

A Boston Dynamics azt mondta, épp azért adta csak bérbe a rendőrségnek a kutyákat, hogy ellenőrzése alatt tarthassa a használatukat. A bérleti szerződésbe belefoglalták, hogy tilos az emberek bántalmazására és megfélemlítésére használni az eszközt.

Ami a robotok használatát illeti, a cég nyitott a párbeszédre a jogvédő szervezetekkel – tették hozzá –, de a segélyhívók technológiai megoldásait szabályozó, már létező törvények szerintük nagyrészt lefedik a robotok bevetési területeit is.

