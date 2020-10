Homokkal védekeznek a hangyák a fulladás ellen

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Egy szerdán megjelent tanulmány szerint a fekete tűzhangyák (Solenopsis richteri) meglepő kreativitásról tesznek tanúbizonyságot, ha eszközhasználatról van szó: homokot használnak a folyékony élelem begyűjtéséhez. Ezzel mindenki jól jár, főleg a hangyák: nem fulladnak bele a cukrozott vízbe, de a tápanyaghoz hozzájutnak.

Ez a viselkedés azért is meglepő, mert a gerinctelenek között meglehetősen ritka az eszközhasználat. A fekete tűzhangyák ráadásul az őket fenyegető veszélytől teszik függővé, hogy milyen eszközhöz nyúlnak: Ajming Csou, a kutatás vezetője szerint a rovarok hétköznapi esetben a víz felületi feszültségét kihasználva egyszerűen rásétáltak a cukros vízre, és úgy vették magukhoz a tápanyagot, amikor azonban erre nem nyílt lehetőségük, rohantak a homokzsákokért.

A kutatók apró edényeket raktak ki a hangyáknak, és azt tapasztalták, hogy a fekete tűzhangyák öt perc alatt képesek voltak homokba zárni az eledel felét. Csou szerint ez azért is érdekes, mert hétköznapi körülmények között a hangyának eszébe sem jut ilyesmi, de ha valamiért nem képes megmaradni a víz felszínén, feltalálja magát. Ez a kutatók szerint azt is jelenti, hogy a hangyák meglepően fejlett kognitív készségekkel rendelkeznek: az magában nem meglepő, hogy képesek az eszközhasználatra, az viszont igen, hogy ilyen gyorsan képesek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

Invazív-kreatív

A hangyák különböző finomságú homokot kaptak a kísérletek során, és képesek voltak úgy optimalizálni a felhasználásukat, hogy minimálisra csökkentsék a fulladás veszélyét, de a lehető legtöbb cukrot tudják elvinni magukkal. Csou szerint ez egyelőre csak azt jelenti, hogy a hangyák laboratóriumi körülmények között képesek erre a teljesítményre, az nem világos, hogy természetes élőhelyükön, Dél-Amerikában mennyire veszik hasznát a képességeiknek. A kutató arra is felhívta a figyelmet, hogy csak egyetlen fajt vizsgáltak, így további kutatásokat tart szükségesnek, hogy kiderüljön, hogy vajon a többi hangya is van-e olyan kreatív, mint a Solenopsis richteri.

A felfedezés azért is fontos lehet, mert a dél-amerikai fekete tűzhangya súlyos károkat okoz a mezőgazdaságban, de csípése az emberre is veszélyes. Az korábban is ismert volt, hogy a faj meglepően sikeresen alkalmazkodik a környezetéhez: Észak-Amerikában is elterjedt, és úgy tűnik, hogy a hűvösebb időjárást is jobban bírja, mint a Solenopsis invicta, a vörös tűzhangya.

