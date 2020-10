Hogyan tudunk a legkönnyebben összebarátkozni egy macskával?

A Sussex-i Egyetem pszichológia tanszékének kutatói az ember és a macska közti kötődés kialakulását vizsgálták. A témával foglalkozó tanulmányukat („A macska hunyorgásának szerepe a macska-ember kommunikációban”) a Nature-höz tartozó Scientific Report közölte.

A kutatási eredmények alapján jóval könnyebben barátkozhatunk össze egy macskával, ha utánozzuk a szemmozgásukat. A macskák úgy interpretálják a hunyorgást – pontosabban a lassú hunyorgást –, mint az emberek a mosolygást. A szemhéjak lassú összehúzásának és elengedésének hatására a macska úgy érezheti, hogy az ember rájuk mosolyog.

Dr. Tasmin Humphrey és Karen McComb, a Sussex-i Egyetem állattudományi szakértői két kísérletet végeztek 24 macskával, 8 különböző háztartásból, figyelve a kandúrok és a nőstények egyenlő arányára.



A kísérleteket felügyelő Karen McComb, az egyetem pszichológia tanszékének professzora régóta tanulmányozza a macskák viselkedését, illetve az emberek és a macskák kommunikációját. A hunyorgásos technikát nem ők fedezték fel, de most először sikerült empirikus bizonyítékot találni arra, amit a macskák és gazdáik már régóta sejtettek: hogy a lassú pislogás segít kialakítani a kötődést az ember és az állat között.

„Ez az első tanulmány, ami kísérletekkel vizsgálta a hunyorgás szerepét a macska-ember kommunikációban. A módszert otthon is kipróbálhatjuk a saját macskánkkal, vagy azokkal, amikkel az utcán futunk össze. Ez jó módszer arra, hogy elmélyítsük a kötődést a macskákkal. Úgy szűkítsük össze a szemünket, ahogy a finom mosolygáskor szoktuk, majd néhány másodpercre hunyjuk be a szemünket. Látni fogjuk, hogy ők is ugyanígy reagálnak – ezzel egyfajta párbeszéd indulhat közöttünk.”