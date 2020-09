Az ELTE etológusai bizonyították, hogy a macskák is utánozzák az embereket

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Az etológiában jól ismert a Tedd azt, amit én! (Do as I Do, DAID) metódus, amely az állatok utánzásos tanulását vizsgálja. Az eleinte csak emberszabású főemlősök ezirányú képességeinek felmérésére hivatott módszert a 2000-es évek közepén az ELTE Etológia tanszékén alkalmazták elsőként kutyákon is.

A DAID lényege, hogy a kísérletbe bevont állatokat, elsősorban kutyákat jutalomfalatokkal kondicionálják arra, hogy felszólításra utánozzák az ember egyszerű tevékenységeit. A kutyák idővel általánosítják a felszólítást, és már jutalom nélkül is képesek lemásolni egyes mozdulatsorokat, gyakran komplexebb viselkedési formákat is, olyanokat is, amelyeket korábban sohasem csináltak.

Az ELTE etológusai az Animal Cognition folyóiratban megjelent cikkükben most azzal álltak elő, hogy a kutyákétól (Canis familiaris) jelentősen eltérő domesztikációjú, kevésbé szociális házi macska (Felis catus) egyedei is képesek lehetnek az utánzáson alapuló tanulásra.

Claudia Fugazza, az ELTE etológusa a Japánban élő kutyakiképző Higaki Fumi segítségével a 11 éves Ebisu nevű nősténymacskával demonstrálták, hogy a macskák sem kutyábbak az ebeknél. Az alábbi videóban bemutatott képességek univerzalitása persze ezzel még nem bizonyított, ugyanakkor több, mint valószínű, hogy nem Ebisu a kivételes zseni, hanem házi macskákra jellemző általános tulajdonságról van szó.

A tanulmány társszerzője, az ELTE etológia tanszékét vezető Miklósi Ádám az eredményeikről beszámoló Science-nek elmondta, hogy a kutatásuk azért is úttörő, mert eddig nem vetettek be ilyen módszert az etológusok által kevéssé ismert macskák viselkedésének vizsgálata során.

