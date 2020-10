Az emberek átlagosan 54 éves korban veszítik el az életerejüket

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem pszichológusai egy friss kutatásban arra keresték a választ, hogy hogyan változnak a korral a szenvedély, a határozottság és a pozitív gondolkodásmód közötti összefüggések, vagyis átlagosan milyen korban veszítik el az emberek a motivációjukat az új dolgok megismerése iránt. A válasz: 54.

A kutatásban összesen 917 alanyt vizsgáltak, akik 14 és 77 éves kor között voltak, és azt figyelték meg, hogy a szenvedély és a határozottság jellemzői az élet korai szakaszában szorosan egybefüggenek (főleg a fiúknál), emiatt van az, hogy a fiatalok még készek mindent megtenni az álmaik megvalósítása érdekében. Ebből a tulajdonságból úgy veszít az ember, ahogy idősödik.

„A szenvedélyünktől függ, hova mutat a nyíl, vagyis mi az, ami feltüzel minket, és mit akarunk elérni az életben. A határozottság adja ehhez az erőt, az határozza meg, mekkora erőfeszítést vagyunk hajlandók megtenni céljaink eléréséhez” – mondta a Timesnak Hermundur Sigmundsson, az egyetem pszichológus kutatója.

A tanulmány szerint ezen a két jellemző határozza meg azt, amit akár életerőnek is nevezhetünk. Mentális szempontból a pozitív gondolkodásmód is sokat segíthet a dolgon, hiszen a célok elérésébe vetett hit tovább motiválja az embert, ahogy a másoktól kapott biztatás is. Legalábbis fiatalkorban.

„Az ezek között lévő korrelációk nem változnak jelentősen 14 és 53 éves kor között. Ahogy azonban az 50-es éveibe lép az ember, történik egy váltás. A szenvedély és a határozottság közötti összefüggés gyakorlatilag megszűnik, vagyis sokkal többre lesz szükségünk, hogy véghezvigyünk valamit” – mondta Sigmundsson. Ez azt jelenti, hogy az ötven fölöttiek minél lustábbak, annál nagyobb az esélyük, hogy valami iránt érdeklődjenek. A dolog hátulütője, hogy mivel ellustulnak, ritkán tartanak ki az aktuális érdeklődésük mellett.

A határozottság és a pozitív gondolkodásmód közötti korreláció is rohamosan csökkenni kezd 50 fölött. Az akaraterő és a sikerekbe vetett hit együttállásának megszűnésével egyre nehezebbé válik aktív érdeklődést mutatni bármi iránt, ezért Sigmundsson azt tanácsolja, hogy ötven fölött már senki ne várja, hogy majd megtalálják őt az új dolgok (legyen szó munkáról vagy hobbiról), hanem aktívan keressék azokat, amik meggyújtják benne a szikrát

Itt érdemes megjegyezni, hogy egy 2013-as brit kutatás arra jutott, hogy a férfiaknak 54 éves korban kezdődik csak igazán az élet, ugyanis átlagosan ekkorra hagy alább az apasággal és az anyagi bizonytalansággal járó folyamatos stressz.

