Két évig senkit sem érdekelt az Among Us, aztán úgy berobbant, hogy még az amerikai elnökválasztást is befolyásolhatja

Tegye fel a kezét, aki még tudja követni az okostelefonos játékok aktuális trendjeit! Naponta száznál is több új játék kerül fel csak az androidos telefonokat érintő Google Play Áruházba, így ma már több mint 385 ezer közül lehet válogatni, ami logikusan azt jelenti, hogy a mobiljátékok 99 százaléka sosem jut el a szélesebb közönséghez. Hogy egy-egy játék kiemelkedik a tömegből, az sokszor csak szerencsés véletleneknek köszönhető.

Nincs ma jobb példa erre a jelenségre az Among Us nevű játéknál, amivel 2018-as megjelenése után sokáig csak százak, legfeljebb ezrek játszottak, de miután idén sorra kezdték el használni a legnagyobb Twitch-sztárok (Ninja, shroud, Tfue) és neves youtuberek (PewDiePie, MrBeast, Disguised Toast vagy épp a magyar legenda, Kodiak), hirtelen a legnépszerűbb játékok rangsorának élére ugrott, és már a 100 millió letöltést is átlépte.

Az Androidon, iOS-en, valamint PC-n a Steamről elérhető Among Ust 4–10 ember játszhatja online vagy wifin keresztül, és a játékmenete olyan közösségi társasjátékokra épül, mint a maffia (ami Magyarországon gyilkosos néven is ismert) vagy a Secret Hitler, ahol a játékosok többségének együttműködve kell rájönnie, hogy ki a közéjük beépült tégla, gyilkos, Hitler, vagy ahogy az Among Usban hívják: imposztor.

A játékosok nagyobb része egy űrhajó legénységét irányítja, míg a teljes létszámtól függően 1–3 játékos imposztort alakít. A legénységnek különböző feladatokat kell elvégeznie az adott pályán (az űrhajón, egy idegen bolygó bázisán vagy a földi irányítóközpontban), miközben a rájuk tökéletesen hasonlító imposztorok nemcsak megpróbálják őket megakadályozni ebben, hanem titokban az életükre is törnek. Az aktív játék alatt egymással nem kommunikáló játékosok ( beleértve a legénységet és az imposztorokat is) minden haláleset után megbeszélhetik, ki lehet az imposztor, és szavazással dönthetnek a játékból való kizárásáról.

Egy játékos az Among Usban Forrás: Steam

A játékmenet viszonylag egyszerű: ha sikerül az összes imposztort megtalálni és kiszavazni, a legénység tagjai nyernek, ha viszont a valódi legénység minden tagja meghal, az imposztoroké a győzelem. Az Among Us vonzereje azonban a haláleset és a kiszavazás közötti pillanatokban rejlik: a gyilkosságot bejelentő játékosnak úgy kell meggyőznie a társait az imposztor kilétéről, hogy az közben minden cselt bevet, hogy elterelje magáról a figyelmet – fedősztorikat talál ki, terel, másokat próbál bemártani, lényegében a tökéletes hazugságot keresi.

Véletlenek sorozata ide vagy oda, ennél jobbkor nem is válhatott volna sikerré az Among Us. Sokaknak hiányzott már egy valóban izgalmas játék, amit otthonról, a barátokkal közösen lehet játszani, de még nem vált unalmassá tavasszal. Sokan keresik a felgyülemlett feszültség levezetésének lehető legszórakoztatóbb módját. És valószínűleg az is sokak fejében megfordult már, hogy ha már a paranoia a zeitgeist, akkor legyen valami haszna is – márpedig az Among Usban egy kis egészséges paranoia nélkül nem lehet sokra vinni.

Amikor az influenszerek tényleg influenszálnak

Az Among Us elsőként Androidra jelent meg, 2018 júniusában, majd hamarosan iOS-en is kijött, az év végére pedig a Steamre is felkerült, igaz, ott az ingyenes (bár hirdetésekkel töltött) mobilappokkal szemben 5 dollárt fizetni kell érte. A játékot egy háromfős, seattle-i indie videojáték-fejlesztő cég, az InnerSloth adja ki, amely nagy reményeket fűzött a közkedvelt gyilkosos-találgatós játék digitális verziójához, de az első hetekben még a száz egyidejű játékost sem sikerült elérni.

Forrás: InnerSloth

A csapat sokáig az üzleti logika ellenére fejlesztgette tovább a leginkább maroknyi elkötelezett rajongó által űzött játékot, és 2019-ben már kezdett úgy tűnni, hogy megérte. Bár az amerikai és az európai piacot nem igazán sikerült megnyerni, Dél-Koreában, Brazíliában és a Közel-Keleten megugrott a letöltések és a játékosok száma, és a helyi youtuberek is meglátták benne a szórakozási és szórakoztatási lehetőséget.

A nagy fordulópontra azonban egészen 2020. júliusáig, az amerikai koronavírus-járvány nyári felfutásáig kellett várni, amikor a Pluto névre hallgató Twitch-alkalmazott a nyári leárazás játékai között rátalált az Amnong Usra, és megmutatta a Sodapoppin nevű, korábban főként World of Warcrafttal (WoW) foglalkozó Twitch-streamernek. Neki ekkor már egy ideje az volt a védjegye, hogy szinte minden játékot kipróbál, ami az útjába kerül, aztán ami beakad a 2,8 millió követőjének, azt viszi tovább. Az Among Us beakadt.

Szeptember végén közzétett adatok szerint az Among Us naponta több mint 60 millió játékost húz be, egyidejűleg 3,8 milliónál is többen játszottak már vele, ha az összes platformot figyelembe vesszük. Márpedig mindhárom platformon óriási a siker: a Play Áruházban és az App Store-ban azóta is stabilan vezeti a játékletöltések toplistáját, a Steamen pedig már általában a negyedik helyen mozog az aktuális játékosok számát tekintve, a CS:GO, a Dota 2 és a PUBG után. A TikTok #amongus tagjével ellátott videók eddig összesen több mint 13 milliárd megtekintést generáltak.

Aki előtt még nem volt egyértelmű, milyen hatással bírnak követőikre a videojátékos influenszerek, annak elég megnéznie az Among Us sikerét: miután a Twitchen, a Youtube-on, de még a TikTokon is egyre több internetes híresség kezdte bemutatni a játékot, a társasági élményekre vágyó, de távolságtartásra biztatott fiatalok sorra kattantak rá. A New York Times egy 16 éves texasi diákot idéz: „Néhány hete még egy szót sem hallottam róla, aztán hirtelen mindenhonnan ez ömlött.” A lap szerint továbbá a 13–20 éves korosztályban különösen sikeres játék lett az, amivel a tanulók eltöltik az idejüket, ha egy tanár késve, vagy egyáltalán nem érkezik meg időben az online órára.

Az Among Us értékelései a Steamen 2018 novembere és 2020 októbere között Forrás: Steam

A csapatmunkát igénylő feladatok és a játék letisztult, egyszerű dizájnjából fakadó könnyedség miatt az ismerkedés egy új formája is lett az Among Us. Sokan – kijátszva a rendszert – az online kommunikáció különböző (szöveges, hangos, videós) típusait lehetővé tevő Discordon tartják a kapcsolatot játék előtt, közben és után, így az Among Us egyfajta partijátékká vált, amit a járvány miatt a kocsmázásból kimaradó idősebb korosztályok is magukénak éreznek. Egy 36 éves youtuber például azt mondta a Timesnak, hogy komolyabb barátságokat alakított ki két hónap Among Us-ozás alatt, mint az elmúlt években élőben. Amint elmondta:

„Természetesebb beszélgetések alakulnak ki a játék alatt. Csak elvagytok a haverokkal, és a játék másodlagos. De hogy jól teljesíts a játékban, tudnod kell, hogy a többiek mikor hazudnak, és mikor mondanak igazat, vagyis ismerned kell az általános személyiségüket.”

Az InnerSloth a nagy sikeren felbuzdulva még augusztusban bejelentette, hogy elkezdi fejleszteni az Among Us 2-t, majd egy hónappal később visszavonta az egészet, mondván inkább mégis az alapjáték felturbózására koncentrál – új pályák, új feladatok, a szerverhibák kiküszöbölése.

A politika nagy öregjei kárhoztatják a videojátékokat, a fiatalok szavazatokat szereznek velük

A Kotaku játékblog szerzője, Nathan Grayson szerint az Among Us játékmenetébe bele van kódolva az élvezetes streamelhetőség: az influenszer szerepébe sokszor belefeledkező streamereknek muszáj megmutatniuk, milyenek is valójában, amikor hazugságokkal igyekeznek túljárni a többiek eszén. Ráadásul nemcsak egy-egy Twitch- vagy Youtube-sztár személyiségébe lehet jobban belelátni egy játszma során, hanem az egymással játszó streamerek csoportdinamikáját is sokkal izgalmasabbá teszi az a fajta taktikázás, ami a lövöldözős játékokból hiányzik.

Mivel ez egy újfajta szimpátiát válthat ki a nézőkből az Őszinte Hús-Vér Streamer iránt, egyes politikusok is meglátták az Among Us elérési mutatójában rejlő lehetőséget. Az amerikai Képviselőházba 2018-ban megválasztott négy fiatal, színes bőrű, demokrata nőt tömörítő Squad két tagja, a New York-i Alexandria Ocasio-Cortez (ahogy mindenki emlegeti: AOC) és a minnesotai Ilhan Omar olyan streamerek ellen álltak ki a játékban, mint a legtöbb (6,1 millió) Twitch-követővel rendelkező nő, Pokimane, és bár ez kínosan is elsülhetett volna, a számok ismeretében jó döntésnek bizonyult.

A mémesedett játszmát (amelynek egy pillanatában New York 14. körzetének kongresszusi képviselője röhögve késelte meg a 24 éves Pokimanét) a csúcson egyidejűleg 439 ezren követték, ami a Twitch történetének ötödik legmagasabb nézőszáma – a csúcsot Ninja tartja, aki Drake-kel és Travis Scottal fortnite-ozott egyet 617 ezer néző előtt. A három és fél órás streamen azóta 5,5 millió megtekintés van, AOC-nek pedig nem egész másfél hét alatt sikerült több mint 700 ezer követőt gyűjtenie a politikától egyébként nem hemzsegő platformon.

Csak hogy kontextusba kerüljenek a számok: Donald Trumpnak, akit egyszer már kitiltottak, de azóta visszaengedték, 146 ezer követője van a Twitchen, Joe Bidennek pedig, aki nemrég indította saját csatornáját, mindössze 2800. Az ő videóik legfeljebb néhány ezer megtekintést számlálnak.

Annak ellenére, hogy AOC és Omar egy percig sem próbálták leplezni, hogy tulajdonképpen kampányeseményről van szó, hiszen a játékbeli szavazás magas labdáinak lecsapása mellett egyenesen a kamerába is beszéltek a minél előbbi szavazás fontosságáról, nem tűnt erőltetettnek a dolog – feltette a kérdést Twitteren, hogy ki akar játszani, regisztrált a Twitch-re, és ennyi.

Pedig elég csak 2016-ig visszamenni, hogy igazán kellemetlen fiataloskodást találjunk – Hillary Clinton és a Pokemon Go esetéig. De még Joe Biden nyomulása az Animal Crossing című közösségi Nintendo-játékban sem hagyott feltétlenül jó szájízt maga után.

A Biden-Harris-sziget az Animal Crossingban Forrás: Animal Crossing

Donald Trump 2019 augusztusában, az El Pasó-i és daytoni mészárlások idején arról beszélt, hogy „véget kell vetnünk az erőszak dicsőítésének, ideértve a ma már elterjedt rémes, borzasztó videojátékokat is”, miközben a kutatások sorra cáfolják, hogy az erőszakos tartalmú videojátékok hatással lennének a kamaszok agressziójára.

A nagy öregek tehát messziről indulnak a fiatalok megszólításáért folytatott küzdelembe, miközben a választásokról elmaradozó fiatal generációkhoz korban és az online világra való nyitottságban is közelebb álló politikusoknak egy teljesen új kampányfegyver került a kezébe.

Ocasio-Cortez a CNN-nek elmondta, hogy természetesen egy alaposan megtervezett mozgósítási stratégiáról volt szó, de mivel egyébként sem áll tőle távol a Twitch világa, nem tűnt izzadságszagúnak a próbálkozás. A nem túl bonyolult játék mellett a nézőknek volt idejük figyelni a beszélgetésükre, és AOC szerint a játék során hirdetett iwillvote.com oldalra többen kattintottak a stream alatt, mint valaha, a különböző államok, például a kulcsfontosságú Florida korai szavazásain részt vevők száma pedig már olyan magas választási részvételt jósol előre, amilyet már rég nem látott Amerika.

