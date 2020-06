Kitiltották Trumpot a Twitchről

Újabb felületen korlátozták a szociális médiát aktívan használó Donald Trumpot: miután a Twitter elrejtette az elnök egy posztját, mert a cég szerint erőszakra buzdított, a népszerű streamingszolgáltató, a Twitch is felfüggesztette Trump fiókját. A cég indoklása szerint a gyűlöletbeszéd politikusok és hétköznapi felhasználók számára is tiltott a felületen, ezért szüntették meg az oldalt.

A kifogásolt videó Trump 2015-ös tulsai kampányindítóján készült, itt azzal vádolta Mexikót, hogy nemi erőszaktevőket, bűnözőket és drogcsempészeket küld az Egyesült Államokba. A Twitch múlt héten jelentette be, hogy szigorít a moderációs szabályain, miután egyes felhasználók évek óta szexuális zaklatásra és gyűlöletkeltésre panaszkodtak.

A The Verge szerint a meglódult banhammer áldozata lehet Trump fiókja is, sok más platformon ugyanis eltűrik az elnök rasszista vagy gyűlöletkeltő kirohanásait – igaz, egyre kevésbé. A döntés előzménye az, hogy Trump május végén kihirdette, hogy rendet tesz a közösségi médiában, miután a Twitter két esetben is helyreigazítást közölt az elnök posztjai mellett, egyet pedig le is tiltott. Ez utóbbiban Trump a Black Lives Matter-mozgalom miatt kitört zavargásokra úgy reagált, hogy ha elfajulnak az események, lőni fognak.

Meglódult a banhammer

A Twitch tiltásával nagyjából egy időben sokalltak be a Reddit moderátorai is: hétfőn számolták fel az amerikai elnök egyik legnagyobb támogatói fórumát, a The_Donaldot is. A subredditnek 800 ezer tagja volt, az ok pedig hasonló, mint a Twitchnél és Twitternél: Steve Huffman, a cég igazgatóhelyettese szerint a közösségben elburjánzott a gyűlöletbeszéd, a rasszizmus, az antiszemitizmus és a konteók terjesztése.

A Reddit egyébként már korábban korlátozta a fórum működését, éppen ezek miatt az okok miatt, több felhasználót kitiltottak, ezért a közösség sem volt már annyira aktív, mint korábban. A fórum csak rajongói klub volt, nem hivatalos kommunikációs csatorna. Június elején a Snapchat jelentette be, hogy a továbbiakban nem emeli ki az elnök posztjait, mert pontatlanságokat tartalmaznak, néhány esetben pedig erőszakra buzdítanak.

A Twitch döntését a Fehér Ház hivatalosan nem kommentálta, Tim Murtaugh kommunikációs igazgatója szerint az elnök rajongói akkor járnak a legjobban, ha letöltik a kampányappot, így „közvetlenül az elnöktől” értesülhetnek a legfrissebb ideáiról.

A Facebook egyelőre nem korlátozza az amerikai elnök tevékenységét, de Cindy Otis álhírkutató szerint akár még erre is sor kerülhet: ha a kisebb cégek lépnek, előbb-utóbb a legnagyobb közösségi hálózatnak is reagálnia kell a trendekre. Whitney Phillips, a Syracuse-i Egyetem médiakutatója szerint a gyűlöletbeszéd elleni szigorú fellépés visszafelé is elsülhet, a szélsőjobboldali portálok ugyanis a szólásszabadság korlátozására hivatkozhatnak. A republikánus politikusok eddig is gyakran hangoztatták, hogy a Facebook és Twitter diszkriminálja a konzervatív politikusokat, a mostani korlátozások után pedig várhatóan még tovább bonyolódik Trump és a közösségi média viszonya.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: