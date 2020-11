173-mal siklott a Virgin hipervonatján a cég két alkalmazottja

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Sikeresen tesztelte a személyszállítást nagy sebességű hipervonatján a Virgin Hyperloop – egyike azoknak a cégeknek, amelyek a légritkított csőben történő közlekedés ötletét igyekeznek kereskedelmileg kiaknázni.

Az emberes kísérlet résztvevői Josh Giegel, a cég technológiai igazgatója, valamint Sara Luchian, az ügyfélélményért felelős menedzser voltak. A cég ötszáz méteres Las Vegas-i kísérleti pályáján a speciális kapszulában üldögélő páros 172,8 kilométer/órával robogott, a távot 15 másodperc alatt teljesítve.

Az alacsony nyomású csőben elektromos meghajtás gyorsítja az elektromágneses térben lebegő fülkéket. A cég reményei szerint a kereskedelmi hyperloop rendszerekben a sebesség 1080 km/h-ra növelhető. A tesztről videó is készült:

Bár a végső cél, hogy 28 utas szállítására alkalmas járművek készüljenek, Giegelék utaztatásához egyelőre az XP-2 nevű kétszemélyes demonstrációs kapszulát alakította ki a Virgin. Rendeltetése az volt, hogy bebizonyítsa, a rendszer biztonságosan használható, illetve hogy a megfelelő biztonsági válaszokat produkálja szimulált vészhelyzetekben.

„El sem tudom mondani, hányszor kérdezték már tőlem, hogy a hyperloop biztonságos-e – mondta Jay Walder vezérigazgató. – A mai utasteszttel sikeresen megválaszoltuk ezt a kérdést, és nemcsak azt bizonyítottuk, hogy a Virgin Hyperloop alkalmas a személyszállításra vákuumkörnyezetben is, hanem azt is, hogy a vállalat körültekintő az utazás biztonságát illetően, amit egy független megfigyelő is igazolt.” Ez a megfigyelő a független biztonsági értékelésre alkalmas ISA-minősítéssel rendelkező francia Certifer volt.

Robbanás előtt a hyperloop iparág?

Az hyperloop-fejlesztéseket az amerikai kormány is helyesli, legalábbis erre utal, hogy idén júliusban, idő előtt közzétették a vákuumvasutakat szabályozó irányelveket és keretrendszert. A Virgin Hyperloop októberben közölte, hogy az elmaradottabb államok közé tartozó West Virginiában építi fel hyperloop-tanúsítványokat kiadó központját, ami a cégalapító Richard Branson szerint az első lépés ahhoz, hogy a vákuumvonatozás valósággá váljon.

Az első – nyílt forrású – hyperloop koncepciója a Tesla és a SpaceX közös mérnökcsapatához fűződik, Elon Musk Boring Company nevű cége Los Angelesben és Washingtonban engedélyt is kapott arra, hogy kísérletezzen a technológiával, illetve az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítását készítse elő. A Virgin és a Boring mellett világszerte számos cég próbálkozik a hyperloop koncepciójának kifejlesztésével Kanadától Indiáig, még Lengyelországban és Spanyolországban is.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: