A CDC eldöntötte: a maszk a viselőt és a környezetét is védi a vírustól

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Az egy ideje világos, hogy a koronavírus terjedését a vakcina megjelenéséig (és egy ideig még utána is) csak gyakori kézmosással, fertőtlenítéssel, távolságtartással és maszkviseléssel lehet megfékezni, de rögös út vezetett idáig: a kezdeti döccenők után mostanra az amerikai járványügyi hatóság (CDC) is azt állítja, hogy a maszk nem csak az ember környezetét, hanem a viselőjét is védi a fertőzés ellen.

A szervezet kedden közzétett ajánlása szerint a textilmaszkok tökéletesen megfelelnek a hétköznapokban: ezek használatával egyrészt elkerülhető az FFP2-es és FFP3-as maszkok tömeges felvásárolása, amelyek a szervezet tavaszi figyelmeztetése szerint inkább az egészségügyi dolgozók számára fontosak, másrészt hétköznapi helyzetekben nem szükséges vagyonokat költeni a járvány óta csillagászati árú sebészeti maszkokra.

A CDC által hivatkozott vizsgálatok szerint a textilmaszkok akár a beszéd során távozó nyálcseppek 80 százalékát is képesek megfogni, valamint lassítják ezek terjedését is, ha pedig a beszélgetőpartner is maszkot visel, jelentősen csökkentik a fertőzés kockázatát. A 80 százalékos mért eredménnyel a szövetből készült maszkok ugyanolyan jól teljesítettek, mint a sebészmaszkok. A legjobb eredményt a sűrű szövésű, többrétegű maszkok tudták felmutatni. A kutatásokból kiderült az is, hogy az, aki minden olyan helyen maszkot visel, ahol fertőzésnek lehet kitéve, 70 százalékkal kevesebb valószínűséggel betegszik meg, mint aki nem takarja el az arcát.

Nem mindenre jó, de elég jó

A járványügy szerint ott, ahol állami szinten elrendelték a kötelező maszkviselést, 2 százalékkal kevesebben betegedtek meg, ott pedig, ahol a többi elővigyázatossági intézkedéseket is alaposan betartották, tovább csökkent a fertőzés kockázata. Anthony Fauci, az Egyesült Államok járványügyi hatóságának elnöke szerint a dolog oda-vissza működik: a maszk másokat is véd, a viselőjét is védi, ha pedig más is maszkot visel, azzal szintén védi a többieket.

A CDC továbbra sem javasolja a szövetmaszkok orvosi alkalmazását, de már egy októberi tanulmányukban megállapították, hogy ez a védőfelszerelés megfelelő módon viselve elég hatékony eszköz lehet a fertőzés megfékezésére.

A CDC-hez hasonlóan a WHO is leginkább a szövetből készült maszkok viselését javasolja a hétköznapok során, legalábbis a mostanra szokásossá vált protokoll (távolságtartás, kézmosás, szellőztetés) betartása mellett. Amennyiben nem lehetséges betartani a legalább egy méteres távolságot, a 60 év felettiek és a krónikus betegek számára a szervezet sebészmaszk viselését ajánlja.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: