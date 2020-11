Csodálatos videón látható, hogy mire nem jó a szelepes maszk

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A szelepes maszk nem alkalmas arra, hogy megvédje a viselő környezetét – derült ki ismét egy tegnap közzétett tanulmányból, de ezúttal a szerző videóval is rávilágított, hogy miért is van ez így. Az Amerikában N95, Magyarországon FFP-arcmaszknak nevezett eszköz belélegzésnél ugyan megszűri a levegőt, de kilégzésnél a szelep kiengedi a leheletet, vele pedig a potenciálisan fertőző nyálcseppeket is.

Matthew Staymates mérnök, áramlástan-kutató egy átlagos felnőtt férfi lélegzését imitálta egy bábuval, amelyről Schlieren-technikával felvételeket készített (ezeket aztán élő emberekkel is leforgatta). A háttérből megvilágított folyadékcseppeken áthaladó fény eltérül, emiatt képtorzulás alakul ki, ebből pedig láthatóvá válik a cseppek terjedése a szűrővel és a szűrő nélkül ellátott maszkok esetében. A technikát Staymates szerint korábban már alkalmazták a köhögéssel terjedő fertőzések modellezésére, a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel ezúttal a maszkok hatékonyságát vizsgálták vele.

Nyálparádé, duplamaszk

Az eredmény szerint a szelep nélküli maszk megfelelő teljesítményt nyújtott, a szelepes viszont normál légzés esetén is folyamatosan cseppeket juttatott a levegőbe, igaz, nem egyenesen előre, inkább lefelé irányult az áramlás – ez viszont bőven elég arra, hogy használhatatlanná tegye a védőfelszerelést, ha a viselője esetleg fertőzött lenne, így Staymates ítélete szerint az ilyen maszkok a járvány terjedése szempontjából feleslegesek.

A felvételt megosztó fizikus, Eric Topol Twitterén a felhasználók egyrészt arra panaszkodnak, hogy még hatósági szervek is gyakran használnak efféle maszkokat az Egyesült Államokban, másrészt pedig hasznos tippet is adnak a felhasználóknak: ha ilyen maszkkal rendelkeznek, elegendő egy sebészmaszkot kötni a szelepnyílás elé, és máris biztonságban van a viselő környezete is.

És íme, a látványos nyálcsepp-parádé:

