Tucatnyi nyérctenyészetet helyeztek vesztegzár alá Amerikában

Az Egyesült Államok nyérctenyészeteiben augusztus óta 15 ezer nyérc pusztult el koronavírus-fertőzés miatt, ezért az állami hatóságok tucatnyi tenyészetet helyeznek vesztegzár alá – írta a New York Post. Az intézkedésekre azért van szükség, mert a nyércek megfertőzhetik az embereket is, az állatokban pedig a SARS-CoV-19 egy olyan mutációja jöhet létre, amely ellenállóbbnak bizonyulhat a jelenleg fejlesztett vakcinákkal szemben, mint a vírus most ismert fajtái.

Bár már korábban is megfigyelték, hogy a nyércek potenciálisan megfertőzhetik az embert, Dániában múlt héten kezdték kongatni a vészharangot: Mette Fredriksen miniszterelnök november negyedikén jelentette be, hogy az országban elpusztítják az összes farmon nevelt nyércet, másnap pedig már arról beszélt, hogy több érintett települést is lezárnak, mint fogalmazott, a lakosság és az egész világ védelmének érdekében. A nyércek likvidálásába a tervek szerint a rendfenntartó erőket is bevonták volna.

Jogi problémák

A 17 millió nyérc likvidálását célzó projekt végül megakadt: a dán kisebbségi szociáldemokrata kormány visszakozott az állatok leöléséről szóló sürgős utasítástól. A nagyjából 17 millió nyérc likvidálása a politikai viták ellenére már megkezdődött: az országban található 17 millió tenyésztett nyércből már 2,85 milliónyit elpusztítottak.

Katonai területen, hatalmas gödrökbe temetik az elpusztított nyérceket Dániában Fotó: MORTEN STRICKER/AFP

Fredriksen szerint a kormány hibát követett el, amikor az összes nyérc elpusztításáról hozott rendeletet, az intézkedés ugyanis csak akkor lett volna jogszerű, ha csak a fertőzött tenyészeteken és környékükön irtják ki az állatokat. A teljes irtásra a dán törvények sem adtak felhatalmazást, ezért Fredriksen külön elnézést kért.

A legnagyobb aggodalmat az okozta, hogy a nyércekben megtalálható koronavírus-mutációk a tüskefehérjét is érintik, a legtöbb oltóanyag pedig a vírusnak épp ezt a részét célozza meg. A dán kutatók attól tartanak, hogy a mutáns vírus ellen nem lennének elég hatékonyak a tervezett oltóanyagok. A nyércek azért is különösen érdekesek, mert bár már több fajról kiderült, hogy elkaphatják a koronavírust, a nyérc különösen sebezhetőnek tűnik, egyúttal az állatok közül messze ez a faj a legfogékonyabb a fertőzésre, ráadásul a nyércről jól terjed emberre is a betegség.

Figyelik Dániát

Az amerikai járványfelügyelet, a CDC szerint az Egyesült Államokban egyelőre nem jelent járványügyi veszélyt a nyérctenyésztés, de a szervezet figyelemmel kíséri a dániai fejleményeket, és ezeknek megfelelően dönt a további lépésekről. Az érintett tenyészeteket egyelőre elkülönítették, azokat a tenyésztőket pedig, akiknél még nem ütötte fel a fejét a fertőzés, maszk és kesztyű használatára szólították fel.

Az állatvédők a nyércek elpusztítása ellen is tiltakoznak, de Brigitte Iversen Damm, az Animal Protection Denmark munkatársa szerint a mostani leállás után nem is lenne szabad újraindítani a szőrmeipart. A nyérctenyésztést az Egyesült Királyságban évekkel ezelőtt betiltották, Németországban, Belgiumban, Franciaországban és Norvégiában pedig leépítik az iparágat.

