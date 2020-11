A Google megszünteti a korlátlanul ingyenes fotótárolás lehetőségét

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A felhasználók egyre növekvő adathasználata, a fizikai hordozók népszerűségének csökkenése és az okostelefonok véges tárhelye miatt az elmúlt években széles körben elterjedt a felhőszolgáltatások használata, legyen szó fotók, videók vagy akár szöveges dokumentumok feltöltéséről. A Google Fotók platformjára például öt évig ingyenesen és korlátlanul lehetett jó minőségben fotókat feltölteni, de a cég 2021. június 1-től változtat az adatpolitikáján, és 15 gigabájtnál húzza meg az ingyenes tárolás felső határát.

Az eredeti minőségben tárolt fotók mennyiségének idáig is volt egy felső határa, de most a „magas minőségű”, vagyis a hatékony tárolás céljából tömörített képek és videók korlátlanságát is eltörlik, ami a Google Fotók egyik nagy versenyelőnye volt.

Jó hír a platform felhasználóinak, hogy a június 1-ig feltöltött fotók és dokumentumok nem számítanak bele a 15 gigabájtos korlátba, így addig túl lehet lépni a határt, viszont értelemszerűen utána más felhőszolgáltatót kell választani a további feltöltésekhez. Kivéve, ha valaki a Google házi okostelefonját, a Pixelt használja, ez esetben a jó minőségű (tehát valamelyest tömörített) képek és videók tárolása továbbra is korlátlanul ingyenes marad.

A Google Fotók bejelentése a 2015-ös I/O konferencián Fotó: JUSTIN SULLIVAN/AFP

A cég hangsúlyozza, hogy még így is nagyobb ingyenes tárhelyet kínálnak másoknál (háromszor annyit, mint az 5 gigabájtos Apple iCloud), és a Google Fotók felhasználóinak 80 százaléka három éven belül úgysem éri el a 15 gigabájtos limitet. A figyelmeztetések mellett egy új eszköz is bevezetésre kerül majd a Google Fotókban, amivel egyszerűen lehet törölni a potenciálisan felesleges (elmosódott, többször elkészült) fotókat és képernyőképeket.

A Google szerint mára több mint 4 billió képet töltöttek fel a Google Fotókba, és ma már hetente 28 milliárd fotóval és videóval bővül a tár, vagyis ideje egy kicsit fenntarthatóbbá tenni a rendszert. Ezért az elévülés rendszerét is bevezetik, így minden tárolt adatot törölhetnek, ami legalább két éve inaktív fiókokhoz kötődik – erről előtte több üzenetben figyelmeztetnek majd.

A Verge szerint a másik megfejtés az, hogy több felhasználót igyekeznek a Google One szolgáltatás felé terelni, amely legkisebb csomagjában havi két dollárért 100 gigabájt tárhelyet biztosít, de havi 150 dollárért már 30 terabájtot is tele lehet pakolni.