Ész Ventura: Készítsd el a Qubit bájitalát!

Reiner Knizia az egyik legtermékenyebb élő társasjátékszerző: több mint 600 kiadott játéka közül több is volt már, ami egymillió példány felett kelt el, és ilyen sok játékkal természetesen Az év játéka díjat is bezsebelte már felnőtt és gyerek kategóriában is. Knizia matematikából PhD-zett, és 1997-ben egy nagy nemzetközi bank igazgatóságából lépett ki, hogy kizárólag társasjátéktervezéssel kezdjen foglalkozni – igaz, már nyolcévesen is játékot tervezett. Hitvallása, hogy egy játék akkor van kész, ha már nem lehetséges elvenni belőle anélkül, hogy sérülne a játék lényege. Ennek fényében rengeteg egyszerű és nagyszerű, de modern és letisztult játék köthető a nevéhez.

Knizia ugyanakkkor az egyszemélyes logikai játékok terén is érdekeset alkotott. A ComPaYa kiadó gondozásában magyarul is megjelent két 50 fejtörőt tartalmazó játéka, a Brains: Bájital és a Brains: Kincses térkép, amikben pár kartonlapka és a feladványlapok felhasználásával kapunk nagyon változatos és különböző nehézségű fejtörőket.

A feladványok kirakós jellegűek, mint nagyon sok hasonló feladványos gyűjtemény, viszont az a különlegességük, hogy a kirakás során egyszerre több teljesen különböző típusú feltételt kell teljesíteni. A Kincses térkép esetében keresztül-kasul futó útvonalakat kell megfelelő módon rakosgatnunk, hogy minden feltételnek megfeleljünk, a Bájital esetében pedig különféle összetevő-kombinációkat kell úgy elhelyeznünk egy rácson, hogy az minden megszabott feltételnek megfeleljen. A feladványoknak mindkét esetben csak egy helyes megoldása van, és úgy alakították ki őket, hogy a megoldáshoz logikus út vezessen.



A Bájital 50 feladványához mindössze hét lapkából kell válogatnunk Fotó: Gáspár Merse Előd

E heti feladványunkat a Bájital mintájára készítettem el, és a helyes megfejtők között a ComPaYa jóvoltából ki sorsolunk majd egyet ebből a fejtörő játékból.



105. feladvány: A Qubit bájitala

A Qubit alábbi betűit kell elhelyezni egy 6×6-os rácson úgy, hogy minden betű illeszkedjen az egységnégyzetekre, egyik se lóghat túl a rácson, nem fedhetik egymást, és teljesíteniük kell még az alábbi feltételeket is.

A 2. sorban csak egyetlen fajta összetevő szerepelhet, de abból több is.



A 3. sorban nem szerepelhet kénkristály.

A 4. sorban szerepelnie kell pontosan egy póknak (se több, se kevesebb).

Az 5. sorban pontosan öt darab összetevő kell legyen (egyből akár több is szerepelhet, ami többnek számít).

A 3. oszlopban mind az öt különböző összetevőnek szerepelnie kell (kénkristály, nefelejcs, légyölő galóca, pók, varangy).

Az 5. oszlopban pontosan három nefelejcsnek kell lennie.

Az elemeket el szabad forgatni, de átfordítani, vagy tükrözni nem lehet!

Haladóknak: Egyértelmű a megoldás? Ha igen, akkor el lehet-e hagyni a fenti feltételekből úgy, hogy még mindig egyértelmű legyen?



Nehézségi szint:

A megfejtéseket ábrával együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: december 25. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.