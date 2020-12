A koronavírusra, az amerikai elnökválasztásra és a Google Classroomra kerestek rá a legtöbben idén Magyarországon

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A Google idei statisztikái szerint a világon a legtöbben a koronavírusra kerestek rá – ez 2020-at elnézve nem is túl meglepő. A globális dobogó második helyén a választási eredmények találhatóak, a harmadikon pedig Kobe Bryant. A techcég a hagyományoknak megfelelően több kategóriában is közzétette a tíz legnépszerűbb keresőkifejezést, ebből kiderült, hogy világszerte a legtöbben Tom Hanksre kerestek rá a színészek közül, a játékok között pedig az Among Us-ra.

A magyar keresések között szintén a koronavírus volt a legnépszerűbb, ezt követte az amerikai elnökválasztás és a Google Classroom. A lista negyedik helyén a Telex áll, Kobe Bryant itthon csak a tizedik helyre fért be, közvetlenül a Magyar Közlöny után. A magyar keresőkifejezések között külön kategóriát kaptak a receptek, itt a legtöbben a palacsintára voltak kíváncsiak. A könyvek közül a legtöbben Louisa May Alcott 1868-as lányregényére, a Kisasszonyokra kerestek rá.

A kozmetika és a kovász

A Google blogja szerint 2020-ban a kovász történelmi rekordot döntött: a YouTubeon március tizenötödika óta 260 százalékkal többen néztek kovászvideókat, mint addig. Abba talán jobb bele sem gondolni, hogy a nagy élesztőpara előtt vajon ki akart feltétlenül ilyen témájú videókat nézni.

Sokan voltak kíváncsiak arra is, hogy miért hívják COVID-19-nek az új koronavírust, miért vörös a Mars, illetve arra, hogy miért tapsolnak az emberek. A keresési szokásokon a home office és a karantén is rajta hagyta a nyomát: soha nem kerestek még rá annyian arra, hogy milyen nap van ma, mint 2020-ban. A járvány miatti korlátozások alatt Amerikában a legtöbben édességrecepteket kerestek, de a kozmetikus és fodrász nélkül maradt felhasználók hajfestési és -vágási tippekért is a Googlehoz fordultak.

A YouTube statisztikái szerint a trendek a világ minden táján hasonlóan alakultak: mindenhol nőtt a szépségápolási videók megtekintése, egyre több receptet kerestek, illetve megnőtt az igény az online élő közvetítésekre is. Az otthoni edzésről és sportolásról szóló videók is népszerűbbek lettek a járvány alatt, különösen népszerűnek számított a jóga és az irányított meditáció. Az online társkeresés is rekordokat döntött: a legtöbben a karanténrandi rejtelmeiről tájékozódtak, sokan a biztonság kedvéért inkább online ismerkedtek volna, a romantikus lelkek pedig a járvány utánra kerestek közös programjavaslatot. A téma negyedik helyezését a pragmatista szemlélet uralja, sokan egyszerűen csak ingyenes randevútippekre vágytak.

