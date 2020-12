Hackerek hatoltak be az amerikai szövetségi kormányzat informatikai rendszereibe

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Illetéktelenek feltörték az amerikai pénzügyminisztérium belső levelezését, és hozzáfértek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataihoz – közölte az NBC News a Washington Post és a Reuters értesüléseire hivatkozva.

A kormányzati intézmények mellett magáncégek, mások mellett a FireEye kiberbiztonsági társaság is támadásokról számoltak be. Sajtóértesülések szerint a hackertámadások mögött az oroszországi Külföldi Hírszerző Szolgálat (SRV) áll. A Reuters hírügynökségnek három forrás is megerősítette, hogy a kormányzat Oroszországot sejti a támadások mögött.

Kevin Mandia, a FireEye vezérigazgatója szerint a hackerek elsődleges célja az volt, hogy információkat lopjanak el a társaság kormányzati ügyfeleitől.

Az még ugyanakkor nem tiszta, hogy a hackerek mennyi információhoz jutottak hozzá. A sajtóbeszámolók szerint támadás érte a Kereskedelmi Minisztérium Solar Winds nevű belső rendszerét, amelyet több tízezer hivatalnok használ. Az amerikai hírszerzés amiatt aggódik, hogy a hackerek a felhasznált eszközök révén más kormányzati ügynökségek hálózatába is képesek lehettek behatolni.

„Az amerikai kormány tisztában van a történtekkel, és minden szükséges intézkedést meghoz, hogy azonosítsa és kiküszöbölje ezeket a problémákat” – kommentálta az értesülést John Ullyot, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője.

