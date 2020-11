Orosz és észak-koreai hackerek támadták a koronavírus vakcinákat fejlesztő gyógyszercégeket

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Összesen hét vakcinafejlesztéssel foglalkozó dél-koreai, indiai, kanadai, franciaországi és amerikai gyógyszergyártót ért hackertámadásokról számolt be hivatalos blogbejegyzésében a Microsoft november 13-án.

A Techcrunch összeállítása szerint bár a közelebbről meg nem nevezett időpontban zajló támadások többségét sikerült blokkolni, de a Microsoft elismerte, hogy némelyik akció sikeres volt.

A technológiai óriás három hackercsoportot nevezett meg. A Microsoft szerint a közleményben Stronciumnak nevezett, de APT28 vagy Fancy Bear néven is ismert, a 2016-os amerikai elnökválasztás dezinformációs hadjáratában is jeleskedő orosz brigád mellett az észak-koreai rezsim támogatásával működő Cink és a hírhedt Lazarus csoport lehet a támadások hátterében. Az utóbbihoz tartozó hackerek felelősek a Sony rendszerének 2016-os feltöréséért és a WannaCry nevű zsarolóvírus elszabadításáért is.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: