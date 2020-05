Az FBI azzal készül megvádolni Kínát, hogy amerikai koronavírus-kutatások után kémkedik

Az amerikai szövetségi nyomozó iroda (FBI) és a belbiztonsági minisztérium (DHS) több forrás szerint arra készül, hogy hivatalos figyelmeztetésben részesíti Kínát, amiért az ázsiai ország hekkerei amerikai koronavírus-kutatásokat próbáltak feltörni.

A New York Times szerint a következő napokban kiadni tervezett figyelmeztetésben az szerepel, hogy Kína „védőoltásokkal, gyógymódokkal és teszteléssel kapcsolatos, értékes szellemi tulajdonhoz és közegészségügyi adatokhoz igyekszik hozzáférni törvénytelen eszközökkel.” A tervezet a „nem hagyományos szereplők” kifejezést használja a hekkerekre, ami azokra a kutatókra és egyetemi hallgatókra vonatkozhat, akiket a kormány szerint arra ösztönöznek, hogy amerikai kutatóintézetek és magánlaborok adatait törjék fel.

A kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn azt nyilatkozta a kiszivárgott vádakkal kapcsolatban, hogy Peking a kibertámadások minden formáját ellenzi. „Kína vezeti a COVID-19 vakcináival és gyógymódjaival kapcsolatos kutatásokat. Erkölcstelen bárkinek olyan pletykákat terjeszteni, amiket nem támaszt alá bizonyítékokkal” – mondta Li-csien Csao.

A Trump-kormány már többször vádolta Kínát technológiai alapú kémkedéssel, a Huawei-botránytól a kereskedelmi háborún át a CIA rendszereibe is beszivárgó rizsszemnyi mikrocsipekig. Az amerikai vezetők a járvány alatt csak tovább szították a két ország közötti feszültséget: Donald Trump elnök következetesen kínai vírusnak nevezte a SARS-CoV-2-t, míg Mike Pompeo külügyminiszter még a múlt héten is azt állította, hogy még mindig kérdéses, hogy nem egy vuhani laborból szabadították el a vírust – ezt a tudományos konszenzus mellett más amerikai vezetők is cáfolták.

A New York Times cikkében idézett biztonsági szakértők szerint azonban nemcsak Kínára kell figyelni a koronavírus-kutatások feltörésénél: iráni hekkerek korábban megpróbálták feltörni a remdesivir antivirális gyógyszert fejlesztő Gilead Sciences rendszerét, míg dél-koreai támadók az Egészségügyi Világszervezet (WHO) emailszervere mellett japán és amerikai rendszerekbe próbáltak bejutni, hogy a legfrissebb gyógymódokról szerezzenek információt.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: