Hackerek ostromolják a WHO rendszereit

Kétszeresére nőtt az Egészsgégügyi Világszervezet, a WHO ellen indított hackertámadások száma az utóbbi időben – értesült a Reuters. Márciusban elite hackerek indítottak támadást, de egyelőre nem értek el sikert. A WHO biztonsági főnöke, Flavio Aggio szerint a támadók kiléte ismeretlen.

A március közepi támadási kísérletre először Alexander Urbelis kiberbiztonsági szakértő és ügyvéd hívta fel a figyelmet, aki munkájából adódóan a gyanús domainregisztrációs aktivitást követi nyomon. Március 13-án tűnt fel neki először, hogy a járvány kellős közepén a WHO ellen zajlik éppen támadás: egy rosszindulatú oldal a szervezet belső levelezési rendszerét utánozta.

Urbelis nem tudja, kik a felelősök, de a Reuters két másik forrása a DarkHotel nevű hackercsoportra gyanakodik, amely 2007 óta hajt végre kifinomult kiberkémkedési akciókat. A DarkHotelhez kapcsolódó emailcímekről nem válaszoltak a hírügynökség kérdéseire.

Aggio megerősítette, hogy az ügyvéd által felfedezett weboldal a WHO különböző munkatársaitól igyekezett jelszavakat megszerezni. Mint mondta, nagyot nőtt a WHO elleni kibertámadások száma: pontos adatok nincsenek, de szerinte több mint megkétszereződött a hackerek aktivitása. A szervezet februárban már figyelmeztetést adott ki, hogy magukat WHO-snak kiadó bűnözők igyekeznek érzékeny adatokra és pénzre szert tenni.

Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is arra figyelmeztetett több kormánytisztviselő, hogy a tömegessé váló távmunka és távoktatás miatt a rendszerek kitettebbek a kibertámadásoknak.

A román Bitdefender és a moszkvai Kaspersky kiberbiztonsági cégek pedig arról számoltak be, hogy a DarkHotel különösen aktív volt az utóbbi időben a koronavírusban ugyancsak erősen érintett Távol-Keleten. A hackerek állami alkalmazottakat és cégvezetőket támadtak Kínában, Észak-Koreában, Japánban és az Egyesült Államokban.

Costin Raiu, a Kaspersky globális elemzési igazgatója nem erősítette meg, hogy a DarkHotel támadta a WHO-t is, azt viszont elmondta, hogy az elmúlt hetekben más humanitárius és egészségügyi szervezetek hálózatait is támadások érik: „amikor ilyen időket élünk, rengeteget ér bármiféle gyógymódról, tesztről vagy oltóanyagról szóló információ, és ezek a járványban érintett országok hírszerző szervezetei számára is elsődleges fontosságúak”.

