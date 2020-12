Az új EU-s adatvédelmi irányelv a gyermekbántalmazás felderítését is ellehetetleníti

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az új európai uniós adatvédelmi irányelvek betartása érdekében a Facebook leállította Európában a gyermekbántalmazás kiszűrésére használt eszközeit. A vállalat nyilatkozata szerint nem volt más választásuk, mivel az új adatvédelmi szabályozás automatikusan bünteti a privát üzenetek automatikus szkennelését.

Az irányelv alapvetően az üzenetküldő szolgáltatásokra vonatkozik, nem a Facebookra feltöltött tartalmakra. A gyermekvédelmi képviselők ugyanakkor jelezték, hogy az új adatvédelmi szabályok ellehetetlenítik az a csevegőprogramok adatforgalmát figyelő automatizált szoftverek működését, amik gyermekbántalmazásra vagy más bűncselekményre utaló jelek után kutatnak.

Más vállalatok, például a Microsoft nem vezetett be hasonló változtatásokat; a döntésüket azzal indokolták, hogy csak a technológia működésének biztosítása lehet felelős magatartás. Azonban kevés vállalat kezel annyi üzenetküldésből fakadó adatforgalmat, mint a Facebook, ahol nemcsak a Messenger csevegőprogramot, hanem az Instagramot is használják kommunikációra.

A Messenger és az Instagram európai lebutításáról múlt pénteken közöltünk cikket. A Facebook akkor még nem közölte, hogy az adatvédelmi szabályozás módosítása a gyermekvédelmi eszközök működésére is kihat.

„Nyár óta készülünk erre a vonatszerencsétlenségre, de sem az EU, sem a világ legnagyobb és legerősebb vállalatai nem találtak rá módot, hogy elkerüljék. Igen szomorú nap ez az európai gyermekek számára. Nagyon furcsa világ lesz az, ahol az adatvédelmi törvényeket arra használják, hogy megkönnyítsék a pedofiloknak a gyerekekkel való kapcsolatfelvételt, vagy hogy biztosítsák másoknak olyan képek tárolását, amiken gyerekeket erőszakolnak meg.”

– mondta a BBC-nek John Carr, a Children’s Charities’ Coalition on Internet Safety munkatársa.

Törvénymódosító javaslat híján a tech cégek tehetetlenek

Az új szabályozás azzal frissítette a régóta érvényben lévő adatvédelmi szabályokat, hogy ezek most már az üzenetküldés egyéb formáira, például az online csetprogramokra és az emailre is kiterjednek. Mindez azonban ellehetetlenítette azoknak az eszközöknek a működését, amik a nyomozók által még nem regisztrált erőszakos/bántalmazó tartalmakat szűrték ki, és megfigyelhetetlenné váltak a gyerekek kihasználásáról folytatott online csevegések is.

Anna Edmundson, az NSPCC szakpolitikai vezetője szerint a technológiai vállalatok megoldásai a védelmi törekvések alapvető eszközeinek számítanak – de hiába.

Októberben az Európai Bizottság közölte: tisztában vannak vele, hogy az új szabályozás megnehezíti majd a gyermekbántalmazással kapcsolatos tartalmak felderítését, mert a törvény nem fogalmaz meg olyan kivételt, amire ne vonatkozna a kereshetőség tilalma. A Bizottság októberi közlése szerint ennek csak úgy lehetne elejét venni, ha 2020. december 21-ig sürgősen elfogadnának és hatályba léptetnének egy jogi intézkedést, ami megengedné az efféle kivételeket, de mostanáig nem futott be ilyen módosító javaslat.

Az Európai Bizottság és a gyermekbiztonsági szakértők – írja a Facebook – így nem biztosítják a jogi hátteret az ilyen jellegű műszaki megoldások alkalmazásához:

„A közösségünk biztonsága kiemelt fontosságot élvez. Olyan változtatások mellett foglalunk állást, amelyek lehetővé teszik, hogy folytassuk az ilyen típusú anyagok azonosítására irányuló erőfeszítéseinket.”

