Zseniális gesztusvezérlő rendszert fejlesztettek a UC Berkeley kutatói

Milyen lenne, ha autót vezethetnénk kormánykerék nélkül, videójátékokat irányíthatnánk kontroller nélkül, vagy billentyűzet nélkül gépelhetnénk? Erre és még sok másra is képes a berkeley-i Kaliforniai Egyetem (UC Berkeley) kutatóinak legújabb fejlesztése, ami az alkaron észlelt elektromos impulzusok alapján képes felismerni a kézmozdulatokat. A témával foglalkozó tanulmány december 21-én jelent meg a Nature Electronics online kiadásában.

A rendszer működését viselhető bioszenzorok és mesterséges intelligencia szabályozza. A tervezők szerint az eszközt a jövőben művégtagok irányítására is felhasználhatják, de gyakorlatilag bármilyen elektronikus eszközzel folytatott interakcióhoz használható.

„A technológia egyik fontos alkalmazási területe a művégtag, de intuitív eszköz lehet bármilyen, számítógéppel folytatott kommunikációhoz. A kézmozdulatok leolvasása az ember-gép interakció fejlesztésének egyik fontos eleme lehet. És bár ehhez más eszközök is rendelkezésre állnak – például a kamerák vagy a gépi látás –, ez is jó és hasznos megoldás, ráadásul az egyén személyes adatait is biztonságban tartja.”