503 új fajt azonosítottak 2020-ban a londoni Természettudományi Múzeum kutatói

Eddig még nem leírt moszat-, zuzmó-, rovar-, kétéltű-, hüllő- és majomfaj taxonómiai besorolásával is végeztek az év végére a londoni Természettudományi Múzeum munkatársai, akik a terepi kutatások mellett a közel 80 milliós gyűjteményben is találtak új fajokat – számolt be róla a Guardian.

Az összesen 503 új fajként azonosított élőlény egyike a Mianmarban mindösszesen 200-250 egyedet számláló populációjú cerkófféle.

A karcsúmajomformák (Colobinae) alcsaládjába tartozó Trachypithecus popa néven lajstromba vett, kizárólag a névadó Popa vulkán lejtőin fellelhető állatokat eddig nem tartották külön fajnak, de a genetikai analízis nyomán mégis önállóvá nyilvánították a taxonómusok.

Trachypithecus popa a mianmari erdőben Fotó: Wikipédia

A Pseudoacanthocephalus goodmani nevű új parazita férget az Amietophrynus gutturalis nevű varangy ürülékében fedezték fel, miután a varangy véletlenül egy turista poggyászában eljutott Mauritiusról Cambridge-be.

A múzeumi gyűjtemény átvizsgálása is hozott új felfedezésekkel. Így került leírásra az Oedipina ecuatoriana nevű tüdőtlen szalamandra, amely több mint 100 éve várta a taxonómiai procedúrát a múzeum raktárában.

2020-ban számos új kétéltű és hüllőfajt is leírtak, köztük az indiai Trimeresurus davidi nevű viperát.

Trimeresurus davidi Fotó: Chandramouli et al

De az új fajok tárházát gazdagítja a Corallina Chamberlainiae nevű új moszatfaj, amelyet az Atlanti-óceán déli vizein azonosítottak, illetve a Tibeti-fensíkon élő poszméhfaj, a Bombus tibeticus, amelynek példányait 5640 méter tengerszint feletti magasságban fogták be a kutatók.

