A Google és a Facebook mobilitási adatai szerint szilveszterkor óvatos duhaj volt a magyar, de az új évet már vakmerően kezdte

Ismét megmutatjuk, mennyit mozogtak a magyarok mostanában a techcégek telefonos adatai szerint, és fegyelmezetten betartottuk-e a korlátozásokat az ünnepi időszakban, különös tekintettel a különös szilveszterre.

A Google a telefonos látogatások számát hasonlítja a 2020-as év első hat hetéhez. Náluk a családi, baráti vendégségek is „lakóhelyen” töltött időnek mutatkoznak, talán ezért is magas az „otthon” töltött idő, kivéve december 27-29 táján. Az viszont pontosan látszik a számaikból, hogy munkahelyen vagy üzletekben január első hetéig valóban keveset járt a magyar. Ekkor is csak szeptemberi volt a forgalom a munkahelyeken, az üzlethelyiségekben pedig még olyan se.

A Facebook (amúgy korlátozottabb) mutatói most nemcsak a frissességük miatt lehetnek érdekesebbek, hanem mert az ő megközelítésükkel a baráti, családi találkozók is feltűnők lehetnének. (A Facebook azt jelenti, hogy a bejelentkezett felhasználók elhagytak-e egy 600 x 600 méteres kis körzetet 24 órán belül, illetve hány másik ilyen körzetben jártak a járvány előtti időszakhoz viszonyítva.)

Ez alapján is úgy tűnik, hogy csendes, legfeljebb ottalvós szilveszterekkel köszöntötték a magyarok a járvány harmadik naptári évét. Az első munkahét végére azonban újra sokfelé jártunk; ismét csak minden ötödik honfitársunk nem mozdult ki legalább egyszer egy nap. Ha az ünnepek alatt Nagy-Britanniából hazalátogató barátainkkal, rokonainkkal is találkoztunk, akkor már bőven adódott alkalmunk továbbadni a korábbinál fertőzőbb új vírusvariánst is.