Fekete özvegyként viselkedő pulzárokat észlelt összeomlása előtt az Arecibo Obszervatórium

A nemrégiben összeomlott Puerto Rico-i Arecibo Obszervatórium 2013 és 2018 között begyűjtött adatait elemezve fekete özvegyként viselkedő, társaikra veszélyes csillagokat azonosított a Cornell Egyetem kutatócsoportja – adta hírül a LiveScience.

A csillagászok az arXiv-en publikálták eredményeiket. Tanulmány olyan rendkívül erős mágneses terű pulzárokról (a neutroncsillagok speciális típusairól) számol be, amelyek olyan közel keringenek társcsillagukhoz, hogy hatalmas mennyiségű anyagot vonnak el, hasonlóképpen mint az állatvilágban a fekete özvegynek nevezett Latrodectus pókfajok nőstényei tesznek a hímekkel, a párzás után kiszívva azok testnedveit.

A csillagászok akkor neveznek egy pulzárt fekete özvegynek, amikor már 0,03 naptömeg alá csökkentette párja tömegét. A vöröshátú pókként emlegetett társaik ezzel szemben nehezebbek, és időnként elhaladnak gyilkos párjuk előtt, ideiglenesen kitakarva azt. A Cornell Egyetem kutatócsoportja most három fekete özvegyet és egy vöröshátú pókot is azonosított a Tejútrendszerben, továbbá egy olyan pulzárt is, amely, amely átmenetet képez a két típus között.

Egy pulzár fantáziarajza Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

A milliszekundumos kategóriába tartozó pulzárok olyan rendkívül erős mágneses terű rendkívül gyorsan forgó neutroncsillagok, amelyek több százszor is körbefordulnak egyetlen másodperc alatt. Nagy forgási sebességüket az őket tápláló kísérőcsillagról eredő akkréciós korong perdülete adja, a korong pulzárra zuhanó anyaga a pulzárhoz közeledve ugyanis egyre gyorsabban forog. Amikor az anyagátadás befejeződik, az akkréciós korong elfogy, és feltűnik a gyorsan, de fokozatosan lassulva forgó pulzár.

