Kipukkadt az internetlufi, leáll a Google Loon

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Google-anyacég Alphabet leállítja a léghajóalapú internetszolgáltatás, a Loon fejlesztését. Az évekkel ezelőtt indult projekt egy hőlégballonflotta kiépítésére irányult; a járművekre telepített eszközökkel a Google nagy adatátviteli sebességű internetkapcsolatot biztosított volna azokon a területeken, ahol nehézségekbe ütközik a földi gerinchálózat kiépítése.

Az Alphabet csütörtök este jelentette be, hogy felszámolja a Loont. A projekt kilenc éve indult, két és fél éve pedig külön céget építettek rá. Mivel azonban nem tudtak fenntartható üzleti modellt kidolgozni, és olyan partnert sem találtak, aki vállalta volna a finanszírozást, az Alphabet a projekt felszámolása mellett döntött.

A Loon hasznosságára sokan felfigyeltek, amikor a hurrikán sújtotta Puerto Ricóban összeomlott a mobilszolgáltatás, és a léghajók pótolták a kieső lefedettséget. A projekt felszámolására nagyjából egy évvel a Google Station – egy másik, milliárdok internetre csatlakoztatását célzó projekt –leállítása után került sor.

A döntés sokakat váratlanul ért. A kenyai kormány tavaly hagyta jóvá, hogy a Loon hőlégballonjai kereskedelmi célú internetszolgáltatást nyújtsanak az országban, és néhány hónappal később látható eredményeket mutattak fel. Ebből úgy tűnt, hogy a projekt jó úton halad a megvalósulás felé, és az is biztató jel volt, hogy a Loon 2019-ben 125 millió dollár támogatást kapott a japán Softbanktól. Akkor azt nyilatkozták, hogy világszerte tárgyalásokat folytatnak több telekommunikációs céggel és kormánnyal az internet-hozzáférés kiterjesztésének lehetőségeiről.

A kenyai komány nemrég szerződést kötött a Loonnal, hogy biztosítsanak ballonos internetszolgáltatást az ország gyengébb lefedettségű területein biztosított internetszolgáltatásról. ballonos internetszolgáltatáshoz tervezett animáció. Illusztráció: Loon

Nem zárható ki, hogy az Alphabet döntését az is befolyásolhatta, hogy a SpaceX és az Amazon is dolgozik hasonló projekteken. De ha mégsem emiatt döntöttek így, az azt jelenti, hogy a két cégnek is komoly megvalósíthatósági problémákkal kell szembenéznie a jövőben.



„Gyakran beszélünk a következő egymilliárd felhasználó csatlakozásáról, de a valóság az, hogy a Loon minden csatlakoztatási probléma közül a legnehezebbel néz szembe: az utolsó egymilliárd felhasználóval, akik a nehezen megközelíthető vagy távoli közösségekben élnek, olyan területeken, ahol a meglévő eszközökkel biztosított szolgáltatás túl drága lenne az átlagembereknek. Bár a munkánk során több lelkes partnert is találtunk, nem tudtuk elég alacsonyan tartani a költségeket egy hosszú távon is fenntartható vállalkozás működtetéséhez. Bár a radikálisan új technológiák fejlesztése mindig kockázatos, ez nem teszi kevésbé keserűvé ezt a bejelentést.”

– írta a Loon ügyvezető igazgatója a témával foglalkozó bejegyzésében.

A Loon technológiájának egy részét az Alphabet a jövőben más projektekben fogja felhasználni. A 20 gigabites optikai adatátviteli eszközöket már átmentették a Project Taraa-ba.

A történtek fényében felmerül a kérdés, hogy a műholdra, drónra és hőlégballonra épülő internetszolgáltatás ötlete egyáltalán finanszírozható-e. A Google a világ egyik legértékesebb technológiai cége, akárcsak a Facebook, de mindketten feladták azt a célkitűzésüket, hogy internetet juttassanak a világ kevésbé behálózott régióiba. Úgy tűnik, még a legnagyobb technológiai vállalatok sem tartják fenntarthatónak azt az üzleti modellt, ami az általuk biztosított internetszolgáltatás révén növelhetné a felhasználóbázisukat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: