Nehezebben koncentrálnak azok a gyerekek, akik érintőképernyőt használnak

A University of London és a Bath-i Egyetem kutatói szerint van valamilyen összefüggés a 6 hónap és három és fél év közötti gyermekek koncentrációs képességei és tablethasználata között – azt azonban nem sikerült bizonyítani, hogy a tabletes játékoktól kevésbé tudnának odafigyelni a gyerekek. A két és fél éve zajló kutatás eredményeit kedden összegezték a Nature-ben.

A kutatásban közreműködő TABLET projekt szerint míg 2011-ben csak a háztartások 7 százalékában volt érintőképernyős eszköz, 2014-ben már a családok 71 százaléka rendelkezett tablettel vagy érintőképernyős mobillal. Emiatt is kezdték el vizsgálni, hogy milyen hatással van a gyerekek fejlődésére, ha tablettel játszanak: a kutatók két és fél éven keresztül, online és személyesen is figyelemteszteknek vetették alá őket. A vizsgálatok két és fél éven keresztül tartottak, és ezek alapján úgy tűnik, hogy azok a gyerekek, akik sokat érintőképernyőztek, könnyebb elterelni a figyelmét.

Van összefüggés, de még nem tudják, milyen

Tim Smith, a tanulmány vezető szerzője szerint sokan hasonló következményektől tartottak már akkor is, amikor ilyen széles körben elterjedtek ezek az eszközök, de tudományos eszközökkel eddig nem vizsgálták, hogy ezeknek az aggodalmaknak van-e valós alapja. Az ok-okozati összefüggést ez még nem bizonyítja: Ana Maria Portugal, a tanulmány társszerzője szerint könnyen lehet, hogy azok a gyerekek jobban érdeklődnek a jellemzően erős ingerekkel működő tabletes játékok iránt, akiknek eleve könnyebben elkalandozik a figyelme.

Smith szerint azért is különösen időszerű a képernyőidő kisgyerekekre gyakorolt hatásának vizsgálata, mert a világjárvány miatti korlátozások miatt sok olyan gyerek is gyakrabban játszott tableten, aki normális körülmények között kevesebb időt töltött volna képernyő előtt. A kutatók a gyerekek tekintetét figyelték, és arra jutottak, hogy a tablethasználók gyorsabban reagáltak a képernyő különböző pontjain felvillanó alakokra, de ha valami zavaró inger érte őket, könnyebben ki is lehetett zökkenteni őket. Rachael Bedford, a Bath-i Egyetem pszichológusa szerint ez is kétféleképpen magyarázható: a kutatóknak most azt kell megállapítaniuk, hogy a gyerekek csak alkalmazkodtak-e a gyorsan váltakozó ingerekhez, vagy ez hosszú távon megnehezíti a számukra, hogy egy adott feladatra huzamosabb időn keresztül koncentráljanak.

