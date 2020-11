Felnőtteknek szánt reklámok zúdulnak a gyerekekre a Youtube-on

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Az elmúlt években egyre inkább ellepték a reklámok a Youtube-ot, a platformon ma már gyakorlatilag lehetetlen elkerülni az egymás után induló hirdetéseket a videók előtt és közben. Mivel a Youtube felhasználói bázisa minden korosztályt lefed, a sokszor felnőtteknek szánt reklámok a legkisebb gyerekek elé is kerülnek.

Bár a Youtube a különböző támadások miatt idén már változtatott a gyerekeknek szánt tartalmak szabályain (célzott hirdetések korlátozása, kommentelés lehetőségének megszüntetése), a Common Sense Media jelentése szerint ez nem elég. A családok és gyerekek biztonságos internetezéséért küzdő szervezet 191 szülőtől több mint 1600 olyan Youtube-videót gyűjtött össze, amelyet 8 éven aluli gyerekek néztek az idei évben.

Kutatásuk szerint a videók 95 százaléka tartalmazott hirdetést, egyötödük pedig kifejezetten olyat, ami nem 8 év alattiaknak való. Egy körömfestős gyerekvideó alatt whiskyt reklámoztak, míg egy videojáték klipjében egy olyan hirdetés jelent meg, amelyben elhangzott a minden kisiskolást foglalkoztató kérdés: „Kitoloncolja-e az USA az illegális bevándorlókat?”.

A jelentést követően valószínűleg újabb támadások zúdulnak a Youtube-ra és anyacégére, az Alphabetre. Ed Markey, Massachusetts állam demokrata szenátora idén már benyújtott egy törvényjavaslatot, amely a 16 év alatti youtube-ozók által látott hirdetéseket korlátozná tartalmilag.

Az eredmények szerint a gyerekek ma már napi 39 percnyi videót néznek a platformon, ami duplája a 2017-es adatoknak. A vizsgált videók 30 százaléka tartalmazott legalább enyhe fizikai erőszakot, és csak a tartalmak 5 százalékának volt érdemi nevelő, oktató szándéka. „Meglepődtünk, mennyi hosszú videó van az oldalon, aminek semmi tartalma, és csak azért készült, hogy lefoglalja a gyerekeket, de úgy, hogy még gondolkodniuk se kelljen” – mondta a Bloombergnek a kutatást vezető gyermekorvos, Jenny Radesky.

Bár a jelentés megdicséri a Youtube-ot, hogy valóban értékes oktató jellegű anyagok is találhatók rajta, közben azt is állítja, hogy ezeket szinte nagyítóval kell keresni, mivel az algoritmus a gyerekeknek szánt tartalmak között is előnyben részesíti a népszerű, de kevésbé értékes videókat.

