Derekasan küzd az Európai Év Fája címért a mélykúti júdásfa

Jó esélyekkel indul a magyar jelölt a 2021-es Európai Év Fája versenyen. Idén 14 ország fáit jelölték az öldöklő küzdelembe, így a magyar indulónak, a mélykúti júdásfának minden támogatás jól jön.

A Bács-Kiskun megyei Mélykút város római katolikus temploma mellett álló 250 éves júdásfa (Cercis Siliquastrum) 5091 szavazattal lett tavaly az Év Fája Magyarországon. A mélykúti templom mellett álló fát Ferences-rendi szerzetesek ültették, a magjait Szabadkáról hozták magukkal. Érdekesség, hogy a júdásfa a kisváros pontos mértani középpontjában helyezkedik el – írta hétfői közleményében Tokodi Nóra, az Ökotárs Alapítvány programvezetője, a magyarországi Év Fája verseny szervezője.

A mélykúti júdásfa Fotó: treeoftheyear.org/Kovács Tamás

Az Európai Év Fája verseny immár tizenegy éve hívja fel a figyelmet a fák és az emberek, a természet és a közösségek kapcsolatára, illetve a fáknak Európa kulturális és természeti örökségében betöltött szerepére és jelentőségére. Eddig összesen 4 alkalommal nyerte el magyar fa az Európai Év Fája címet, például 2019-ben is.



Akárcsak az előző években, idén is két fára szavazhat mindenki. Nem lesz könnyű választani – a magyar jelölt 13 versenytársa között megtalálható például Lecina (Spanyolország) ezeréves magyaltölgye, ami körül boszorkányok is táncoltak a legendák szerint, illetve a Medulin (Horvátország) főterén álló több mint 100 éves ostorfa is. A spanyol famatuzsálem jelenleg a második a versenyben, a szavazatok mostani állása szerint jócskán megelőzi a calabriai Curinga városban magasodó ezeréves platán.

A szavazás február 28-ig tart, a szavazatok alakulását február 22-ig lehet követni, az eredményt pedig a március 17-i díjátadón hozzák nyilvánosságra a szervezők.

A nemzetközi versenyt a Environmental Partnership Association (EPA, Környezeti Partnerség Egyesület) szervezi, a magyar fordulót pedig a hat közép-európai alapítványt tömörítő EPA magyar tagja, az Ökotárs Alapítvány.

