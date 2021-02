Ha azt hiszed, hogy a fénysebesség elképzelhetetlenül gyors, ebben a videóban csalódni fogsz

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A fénysebesség mérése már Galileit is foglalkoztatta, de az itáliai természettudós még csak annyit tudott megállapítani, hogy a fény sebessége: igen nagy. Ma már mindenki, aki valaha tanult fizikát, tudja, hogy a fénysebesség az egyik legállandóbb fizikai állandó, úgy is mint „c”, vagy majdnem 300 millió méter per szekundum, aminél semmi sem lehet gyorsabb, punktum.

Abba belegondolni persze már képtelenség, hogy ez milyen sebességet jelent valójában, de szerencsére vannak olyan csillagászok, akik élnek a technika adta lehetőségekkel, és megpróbálják ezt érzékeltetni.

James O'Donoghue, aki alapvetően Jupiter- és Szaturnusz-kutató, és a japán űrügynökség (JAXA) kedvéért hagyta ott a NASA-t, például pont ilyen: még 2019-ben készített több animációt a Youtube-ra a fénysebesség kontextusba helyezésével, de időről időre felbukkannak ezek a videók különböző platformokon.

Az alábbi videóban négy szcenárión keresztül mutatja be a fény sebességét – a videó címe árulkodó: „Fénysebesség: gyors, de lassú.” A Földet még másodpercenként 7,5-szer kerüli meg a fény, a Föld és a Hold között is elég gyorsan pingpongozik, a Marsig már valamivel több mint 3 perc alatt jut el, de aztán jön csak az igazán idegrendszert próbáló videó: a Naptól indulva 8 perc és 17 másodperc kell neki, hogy eljusson a Földig.

Azért az igazán hardcore fényrajongóknak is kedvezett O'Donoghue: külön videót szentelt annak, hogy valós időben mutassa be, milyen sokáig tart, amíg az univerzum lehető legnagyobb sebességével valami (netán valaki) átszelheti a Naprendszert – az 5 óra 28 perces videót mondjuk arra az esetre ajánljuk, ha valaki egy kisebb pihenőt tartana a Sátántangó nézése közben.