Önkénteseket fertőznek meg koronavírussal egy eddig nem látott emberkísérletben

A világon először az Egyesült Királyságban fognak bele emberkísérletbe a koronavírus közelebbi megismerése érdekében. A kísérletben legfeljebb kilencven 18 és 30 év közötti egészséges önkéntest fertőznek meg a SARS-CoV-2 vírussal kontrollált körülmények között, hogy segítsék a vakcinákkal és gyógyszeres terápiákkal folytatott kutatásokat.

A kutatást egy hónapon belül elkezdik, amint megkapta a jóváhagyást a kísérleteket engedélyező etikai bizottságtól. Az Imperial College London (ICL) kísérleti medicinákkal foglalkozó professzora, Peter Openshaw szerint az egyedülálló kísérlet nemcsak a fertőzés okozta betegségek megismerését szolgálja, hanem abban is segít, hogy új kezeléseket és oltóanyagokat dolgozzanak ki.

Az első kísérlet célja, hogy megállapítsa, mekkora az a minimális vírusmennyiség, ami már elég a fertőzés – de nem a tünetek – előidézéséhez.

Openshaw szerint az önkéntesek biztonsága elsődleges, „egyikünk sem végezné el ezeket a kísérleteket, ha bármilyen észrevehető kockázattal számolni kellene”. Az ICL mellett a kísérletet jegyző konzorcium tagja még a hVIVO egészségügyi szolgáltató vállalat és a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat Royal Free London alapítványa.

A kísérlet menete

A kezdeti szűréseken átesett résztvevőket a londoni Royal Free kórházban helyezik karanténba, majd két nap múlva orrcseppel fertőzik meg őket a vírussal. Onnantól fogva 24 órás megfigyelés alá helyezik őket legalább két héten át, és mindennap vért és orrnyálkahártya-kenetet vesznek tőlük. Kaparós illatkártyák segítségével maguk ellenőrzik majd a szaglásukat, és kognitív teszteket is végeztetnek velük.

Miután kiengedték őket a karanténból, több mint egy éven át továbbra is nyomon követik őket, hogy az esetleges hosszú távú tüneteket is leírhassák. A résztvevőknek várhatóan 4500 fontot (több mint 1,8 millió forintot) fizetnek kárpótlásul azért, hogy egy éven át részt kell venniük a kutatásban.

Fontos, hogy az önkénteseket a vírus eredeti, a mostanában terjedő mutánsoknál kontrollálhatóbb formájával fertőzik meg. Andrew Catchpole, a hVIVO tudományos vezetője szerint elképzelhető, hogy a továbbiakban az új variánsokra is kiterjesztik a kísérleteket, ahhoz azonban tovább három-négy hónap kell, hogy a mutánsok laboratóriumi változatait is elkészítsék. Az önkéntesek a SARS-CoV-2 eredeti verziójából is laboratóriumban készült mintát kapnak.

A kísérlettől egyebek mellett olyan kérdésekre várnak választ, hogy az immunrekaciómelyik eleme biztosítja a védelmet a kórokozó ellen, hogyan továbbítódik a koronavírus, és hogy mennyire fedi el a fertőzöttséget egészséges, fiatal emberekben a tünetek jelentéktelensége vagy teljes hiánya.

„Azonnal jelentkeztem”

Az önkénetesek toborzása még folyik, de egyikük, a 18 éves Alastair Fraser-Urquhart már nyilatkozott is a Guardiannek. Mint mondta, ő „azonnal jelentkezett”, mert reményei szerint a kísérletnek köszönhetően hatásosabb vakcinák készülhetnek rövidebb idő alatt.

A Staffordshire megyei Stoke-on-Trentben élő fiú természetesen izgul, hiszen lehetnek eddig ismeretlen kockázatok is. „Lehet, hogy 50 éves koromban nagyobb kockázata lesz nálam a tüdőráknak? Ez benne van a csomagban, de elfogadtam ezeket a kockázatokat.” A családja nem túl lelkes a részvételétől, de mindenben támogatja. A 4500 fontos kompenzációt tervei szerint a People’s Vaccine Alliance nevű oltásegyenlőséget hirdető szervezetnek adományozza.

