Hipertérugrással az Alfa Centaurira: tényleg építhetünk működő térhajtóművet?

A térhajtómű (warp drive) koncepcióját az amerikai tévénézők az 1960-as évek óta ismerik. Amikor a Star Trekben az Enterprise legénységének villámgyorsan el kellett jutnia valahová, Kirk kapitány csak kiadta a parancsot („execute, Mr. Sulu”), és az űrhajó egy pillanat alatt megtette a célállomásig vezető utat. A Föderáció tagjai térhajtóművet használtak a csillagközi utazáshoz, ami az anyag és az antianyag ütköztetésének robbanásszerű energiáját használta az űrhajó mozgatásához.

Persze, a filmekben minden olyan egyszerű. A moziban Matthew McConaughey könyvespolcokon morzézik az eseményhorizont belsejéből, Keir Dullea a sziporkázó monolit végtelenjébe bámul, Harrison Ford meg odaszól az anyósülésre, hogy Csubi, kapcsolj fénysebességre. Papíron jól hangzik, de tudjuk, hogy ez csak mese. Pedig az elképzelés a tündérmeséken kívül az elméleti fizika világában is életképes.

A gyakorlatba ültetés már nehezebb feladat. Noha a térhajtómű koncepcióját több mint fél évszázada ismerhetjük a fantasztikus irodalomból (illetve még régebben, ha Albert Einstein speciális relativitáselméletéig megyünk vissza), és a fizikusok évtizedek óta foglalkoznak a fénynél gyorsabb űrhajózás elméletével, a gyakorlati megvalósítással egy centit sem haladtunk.

Hogy mi szükség van térhajtóművekre, az egyértelmű: ezek nélkül valószínűleg sosem jutnánk el más csillagrendszerekbe. A fénysebességgel haladó űrhajók négy év alatt érhetik el a szomszédos Alfa Centauri csillagrendszert, a mai rakétatechnológiával pedig nagyjából 50 000 évig tartana az út. Mármint az odavezető.

Albert Einstein speciális relativitáselmélete szerint lehetetlen egy testet a fénynél nagyobb sebességre gyorsítani, mert a tömege végtelenül nagyra nőne. A fizikusok emiatt általában nem veszik komolyan a térhajtómű koncepcióját, mert az elképzelés azt sugallja, hogy létrehozható a fénynél gyorsabb űreszköz.

Pedig egy térhajtómű nem is gyorsítaná fénysebesség fölé az űrhajót, csak meggörbítené a téridőt a hajó körül. (Sci-fikben ezt úgy szemléltetik, hogy egy papírdarabra felrajzolnak egy indulási és egy érkezési pontot, egy vonallal megrajzolják a két pont közti távolságot, majd úgy hajtják meg a papírt, hogy a két, egymást fedő pont távolsága nullára rövidüljön.)

Két fizikus, Alexey Bobrick és Gianni Martire tanulmánya (Introducing physical warp drives) egy lépéssel közelebb visz hozzá, hogy a gyakorlatba ültethessük az elképzelést. A Classical and Quantum Gravity folyóiratban megjelent tanulmány egy olyan űrhajó modelljét írja le, ami elvileg gyorsabban haladhat a fénynél, anélkül, hogy megszegné a fizika törvényeit.

Bobrick és Martire tanulmánya az Alcubierre-meghajtás koncepcióját használta kiindulópontként, amely a világhírű elméleti fizikus, Miguel Alcubierre 1994-es tanulmányára épül. Alcubierre (csak elméletben létező) hajtóműve összehúzná a téridőt az űrhajó előtt, mögötte pedig kibővítené.

Az Alcubierre-hajtómű koncepciója azért izgalmas, mert elvileg úgy használható fel a fénynél nagyobb sebességű űrutazáshoz, hogy ne cáfolja az Einstein általános relativitáselméletében lefektetett fizikai törvényeket.

– írta Alcubierre a tanulmány absztraktjában.

A koncepció lényege, hogy a hajó előtt és után képződő tér-idő buborékokban továbbra is érvényesek lennének a fizikai törvények, de az űrhajó a téren kívül kerülne. Az elmélet hátulütője, hogy a buborékok létrehozásához és a hajtómű üzemeltetéséhez annyi energiára lenne szükség, amennyi talán az egész univerzumban sincs – legalábbis korábban így gondolták.

Bobrick és Martire tanulmányukban azt írják, hogy a fizikusok által lenézett Alcubierre-hajtóművel lehetségessé válhat a fénysebességnél gyorsabb űrutazás, de ehhez hatalmas mennyiségű, negatív sűrűségű energiára van szükség. A két fizikus által leírt gömbszimmetrikus térhajtómű két nagyságrenddel csökkentené a térhajtómű aktiválásához szükséges negatívenergia-igényt.

Erre azért van szükség, hogy kiküszöbölje az einsteini relativitáselméletben lefektetett, a fénynél gyorsabb utazás problémáit, és lehetővé tegye, hogy a tér a fénynél nagyobb sebességgel táguljon és zsugorodjon, miközben a görbületen belül minden az univerzális sebességhatárok között maradna.

Persze ennek a megoldásnak is megvannak a hiányosságai. A fénysebességet megközelítő gyorsaság eléréséhez a negatív energiasűrűségen túl egzotikus anyagra is szükség van – márpedig ez utóbbi létezésére nincs bizonyíték, csak több egybehangzó elmélet alapján sejtjük, hogy létezhet. És ebből nem valamennyi kellene, hanem rengeteg: nagyjából a Nap tömegével megegyező mennyiség. Enélkül esélytelen, hogy működő térhajtóművet építsünk.

Bobrick és Martire kutatása ezt a problémát próbálja áthidalni. Tanulmányukban azt írják, hogy a hajtómű-koncepciójukhoz nincs szükség negatív energiasűrűségre, sem egzotikus anyagra. A két fizikus elképzelése szerint a téridő meghajlítása hatalmas gravitációs erővel is kiváltható. Ha hatalmas, a nagyobb bolygókéval vetekedő tömeget űrhajó méretűvé kicsinyítenének, a gravitációs erejével meghajlíthatnák a teret.

„Más irányt választottunk a kutatáshoz, mint a NASA és mások, és a kutatási eredményeink azt mutatják, hogy az általános relativitásban valójában többféle térhajtóművet is létrehozhatunk. Olyan térhajtómű-megoldásokat mutattunk be, amelyekhez nincs szükség negatív energiára, ennélfogva fizikailag is megvalósíthatók lehetnek.”