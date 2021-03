A Lego piacra dobta a Discovery űrrepülőgép és a Hubble űrtávcső részletes modelljét

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Discovery űrrepülő valaha a világ legösszetettebb repülőgépe volt több mint 2 és fél millió mozgó alkatrésszel. 1984-től 2011-ig számos jelentős küldetést hajtott végre, amelyek közül az egyik legfontosabb a Hubble űrteleszkóp célba juttatása volt.

A gyűjtők örömére a Lego most piacra dobja a Disvocery 2354 darabból összerakható modelljét, méghozzá a Hubble űrtávcsővel együtt. Az első űrrepülős küldetés közelgő negyvenedik évfordulójára készült Lego Discovery április 1-jétől elérhető 200 dollárért a Lego-boltokban és a Lego honlapján.

A hétfőn bemutatott modellt a collectSPACE oldalnak Kathy Sullivan geológus és asztronauta értékelte, aki az 1990-es STS-31 küldetésen, a Hubble Föld körüli pályára állításánál maga is elrepült a NASA űrrepülőgépével, és ő volt az első amerikai nő, aki űrsétára indult.

Mint mondta, a Hubble-modell azt juttatta eszébe, hogy mindig szerette azt a kombinációt, amikor valami kompakt, majdnem miniatűr, és mégis elegánsan részletezett. Nem tudta, mekkora modellre számítson, de a csaknem két láb hosszú (valójában félméteres) modell méretét meggyőzőnek találja.

A Lego NASA Space Shuttle Discoveryt Milan Madge vezető tervező a 18 éven felüli építőknek készítette olyan részletekkel, mint a szárnyak kezelőfelületei, a kiengedhető futómű, a kinyitható teherfülke, a Canadarm mechanikus kar, a K u band antenna és a legénység tájékozódását szolgáló külső videokamerák. Ugyancsak nyitható a személyzeti kabin, benne az irányítópanelekkel és az ülésekkel. Lent, a középső fedélzeten láthatók az űrhajósok szekrényei és a teherfülkébe vezető légzsilip.

Madge szerint jókora kihívás volt a Discovery komplexitását legoelemekkel visszaadni, hiszen az igazi űrrepülő minden négyzetcentiméterét hasznosították.

Ami a Hubble modelljét illeti, hasonló részletességgel készült, és el is fér az űrrepülőben, de saját platformján külön is felállítható. Sullivan azt az egy anakronisztikus részletet szúrta ki a modellen, hogy már rajta van a grapple fixture nevű tartozék, amely a robotkarok biztonságos fogását szolgálja, és alkalmassá teszi azokat olyan hatalmas tárgyak megragadására is, mint például a Hubble teleszkóp, de az igazi Discovery hátsó részére az űrhajó utolsó legénysége szerelte föl ezt a tartozékot jóval később. Sullivant ugyanakkor lenyűgözte, hogy a Lego Hubble-be elölről belenézve a „lencse” is láthatóvá válik.

