Vért könnyezett egy 25 éves nő, kiderült, hogy a szemén keresztül menstruált

A nők menstruációs ciklusa a kedélyállapotukat és a viselkedésüket is befolyásolja; nemrég egy 25 éves nő is könnyekben tört ki a periódusa idején. Ebben nincs semmi meglepő, de abban a horrorfilmszerű kísérőjelenségben már volt, hogy ezek nem igazi könnyek voltak, hanem vércseppek.

A vérkönnyezés ritka jelenség, de nem ismeretlen az orvostudomány előtt: neve is van, haemolacriának hívják. A National Center for Biotechnology Information útmutatója szerint a haemolacria daganatos vagy gyulladásos betegségek, traumatikus sérülések, vérnyomásproblémák, illetve érrendszeri rendellenességek tünete lehet. 2018 októberében egy 52 éves olasz férfi is felkereste a helyi kórházat, mivel vér kezdett folyni a könnycsatornáiból. Fájdalmat nem érzett, és a látása sem torzult el, de az arcán lecsorgó vér látványa megrémítette.

A haemolacriát mindig érdemes kivizsgáltatni, mivel a vérzést nemcsak a gyulladások és a fertőző szembetegségek, hanem a szem környékén kialakuló tumorok is okozhatják. A jelenség elszenvedői úgy jellemezték a folyamatot, mintha egy orrvérzésnek megfordulna az iránya, és a vér a könnycsatornákon át távozna. 2003-ban egy brit nő úgy próbálta elállítani az orrvérzését, hogy befogta az orrát, de ezzel csak azt érte el, hogy a vér nem az orrán, hanem a szemén keresztül távozott.

Blood, Sweat and Tears

A 25 éves nőt megvizsgáló orvosok megállapították, hogy a páciensnek nincs szemsérülése, nincsenek alapbetegségei, és semmilyen sérülést nem szenvedett el, de a jelenség okát nem sikerült feltárniuk. Amikor a páciens elmondta, hogy két hónapon belül ez volt a második ilyen eset, az orvosok arra a következtetésre jutottak, hogy a vérzést a menstruációs ciklus okozza, csak a vér nem a páciens hüvelyén, hanem a szemén keresztül folyt ki.

A menstruáció néha méhen kívüli ciklikus vérzéssel is járhat; ezt helyettes menstruációnak (vicarious menstruation) nevezi. A nő esetében egyszerre lépett működésbe a haemolacria és a helyettes menstruáció; az orvosok szerint ezért távozhatott a vér a könnycsatornákon keresztül.

A 25 éves nő menstruációs vérzése a szemén keresztül távozott. Fotó: BMJ Case Reports

Bár a véres könnyek ijesztően festettek, a vizsgálat kiderítette, hogy a nőnek nem sérült meg a szeme, és a vérzést nem kísérte fejfájás, szédülés, vagy más, egészségügyi problémákra utaló tünet. Az orrmelléküregekben, a könnycsatornákban és a véres könnyekben sem találtak rendellenességeket. Miután kizárták ezeket a lehetőségeket, az orvosok arra a következtetésre jutottak, hogy a vérzést helyettes menstruáció okozhatja. Ilyenkor a vér a legszokatlanabb helyeken távozhat a szervezetből: a fülön, a tüdőn, a mellbimbókon vagy a beleken át. Egyes hormonális változások a szemszövetet is érinthetik: a szaruhártya görbülete például a terhesség és a szoptatás szakaszaiban is megváltozhat. Mindez megmagyarázhatja, hogy mi okozta a 25 éves nő szemvérzését.

Az orvosok orális fogamzásgátlókkal kezelték az esetet; a nő három hónapos hormonterápia után nem tapasztalt további szemvérzést. A szakértők elmondása szerint igen ritka jelenségről beszélhetünk: az elmúlt évtizedek szakirodalmában egyetlen hasonló esetet sem jegyeztek fel. Ahhoz viszont további vizsgálatokra lenne szükség, hogy megállapíthassák, mitől kezdett el vérezni a nő könnycsatornája, és hogy miként lehetne hosszabb távon hatékonyan kezelni az ilyen eseteket.

