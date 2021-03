Nemcsak látványos, hasznos is a Boston Dynamics legújabb ipari robotja

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Új robotot mutatott be a Boston Dynamics; a Stretch (nyújtás) fantázianévre keresztelt modell – a cég korábbi prototípusaival ellentétben – nemcsak demonstrációs célokra, hanem munkára is használható. Stretch gyakorlatilag egy kerekes talapzaton forgatható óriási robotkar, ami vákuumos szívóerővel ragadhat meg és mozgathat raklapokat vagy dobozokat.

Stretch nem véletlenül tűnhet ismerősnek: alapvetően egy korábban bemutatott prototípus, a Handle továbbfejlesztett változata. Handle-t is vákuumos karral szerelték fel, de az a modell még két keréken egyensúlyozott, mint egy Segway-robogó. Stretch-hez hasonlóan Handle is képes volt dobozokat megragadni, 90 fokban elfordulni, és tovagurulni, hogy máshol tegye le a felkapott dobozokat.

Stretch azonban nem két, hanem négy keréken gurulhat. Minden kerék önálló mozgásra képes, így a robot oldalirányba, előre és hátrafelé is mozoghat, így könnyen manőverezhet egy teherautó rakodóterében is. A vákuumos robotkar könnyűsúlyú szerkezet, így nincs szükség masszív alapra ahhoz, hogy a robot megőrizhesse a stabilitását. A Boston Dynamics mérnökei szabványos raklapméretű talapzatot építhettek Stretch-nek, így szűkebb helyeken is működőképes lehet. A talapzat kialakításának két előnye is van:

a robot nem két, hanem négy keréken egyensúlyoz, hanem négyen, ami jót tesz az energiahatékonyságának;

Stretch robotkarja körbefordulhat a saját talapzata körül, míg Handle-nek az egész testét el kellett fordítania egy efféle manőverhez.

A robotkar 50 font (nagyjából 22,6 kilogramm) tömeget képes megmozgatni, ami körülbelül a negyede az átlagos ipari robotkarok által megmozgatni képes tömegnek. A vákuumot képező robotkar gyakorlatilag bármilyen vízszintes felülethez hozzátapadhat, így könnyen hozzátapadhat a sík felületekhez.

Bár első pillantásra nem látszik, Stretch számos hasonlóságot mutat Spottal, a vállalat kereskedelmi fogalomban is kapható robotkutyájával.

„Ha közelebbről megvizsgáljuk, látható, hogy Strech ugyanazokat a mesterséges ízületeket használja, amik Spot csípőjében is megtalálhatók. Stretch és Spot ugyanazokat a villanymotorokat, váltókarokat és szenzorokat használja az ízületeknél, és a vezérlőszoftverük is megegyezik.”

– mondta a Wirednek Kevin Blankespoor, a Boston Dynamics raktárrobotika-részlegének vezetője. Stretch kamerái és mélységérzékelő szenzorjai sem mennek újdonságszámba: ezeket használták a Spot és az Atlas fejlesztésénél, és a navigációs szoftvereik is megegyeznek.

Blankespoor szerint a vállalat már dolgozik a következő generációs robotkarton, ami ugyancsak a vákuum szívóhatására épülne, de kevésbé egyenletes felületekhez, például zsugorfóliával borított csomagokhoz is hozzátapadhat.

A Boston Dynamics közleménye szerint Stretch nagyjából 8 órán át bírja egyetlen feltöltéssel, de az ügyfelek akár nagyobb kapacitású, 16 órányi működést biztosító akkumulátort is rendelhetnek a robotkarhoz. A vállalat mérnökei úgy látják, Stretch jövőre kerülhet piacra, és hasznos kiegészítője lehet a raktárakban végzett munkának. Ez persze nem azt jelenti, hogy hamarosan gépek válthatják le a raktárosokat, ugyanis Stretch csak félig autonóm működésű: az elvégzendő feladatokat a raktárvezetőnek kell betáplálnia a rendszerbe, hogy Stretch elvégezhesse a munka nehezét.

