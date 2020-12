Táncoló robotokkal kíván boldog új évet a Boston Dynamics

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A némileg ijesztő, ám nagyon hasznos robotkutyáiról ismert Boston Dynamics tegnap közzétett videóján a cég két Atlas típusú humanoid robotja mellett Spot is részt vesz az össznépi táncban, amelyet a készülékek a Dirty Dancingből is ismert Do You Love Me című számra lejtenek. A Boston Dynamics ezzel kíván boldog új évet, abban reménykedve, hogy 2021 valamivel jobban alakul majd, mint 2020.

A videó elején még csak a két (nagyjából) humanoid robot ropja, később csatlakozik hozzájuk Spot, a robotkutya. Annak ellenére, hogy 2020 elég kellemetlen volt minden szempontból, a Boston Dynamics egész jó évet zárhatott: a jó ideje népszerűsített robotkutyák Amerikában előbb a kórházakban, majd májusban pedig Szingapúrban is bevetették őket, itt a járókelőket figyelmeztették a távolságtartás fontosságára.

Jó üzlet a robot

Nem véletlen, hogy a már kereskedelmi forgalomban is kapható robotkutyák jó évet zártak: ahol csak lehetett, velük próbálták kiváltani a humán munkaerőt, a robotok ugyanis nem tudják elkapni a koronavírust, lázat mérni viszont tudnak. Nem véletlen, hogy a robotok iránt megnövekedett keresletre mások is felfigyeltek: a Hyundai decemberben jelentette be, hogy 1,1 milliárd dollárért megvásárolja a céget, a tranzakció várhatóan 2021 júniusában zárul majd le.

Az amerikai cég Spot tánctudományát már korábban is bemutatta, most Atlas tudományát is meg lehet csodálni, sőt, a videó végén még a Handle névre keresztelt, alapvetően dobozok pakolására fejlesztett robot is figurázik egyet. A videó – a cég többi hasonló akciójához hasonlóan – hamar népszerű lett a neten, a felhasználók pedig szokás szerint arra panaszkodnak, hogy a táncoló robotok némileg ijesztőek, mások pedig arra gyanakodnak, hogy csak számítógépes animációt látunk, nem valódi koreográfiát.

A Contours 1962-es slágere egyébként nem robotok számára, de nem is a Dirty Dancinghez íródott: a számot eredetileg a The Temptationsnek szánták, de a zenekar nem érkezett meg időben a felvételre. A Contours viszont ott volt, így Berry Gordy, a szám szerzője és a Motown lemezkiadó igazgatója őket kérte meg rá, hogy játsszák fel a számot. A Do You Love Me később nagy karriert futott be, pedig a Contours tagjai nem nagyon rajongtak érte, világszerte viszont csak az 1987-es Dirty Dancing után vált ismertté: a film 1963-ban játszódik, így tökéletes választás volt filmzenének is (bár a filmben sok későbbi szám is szerepelt).

