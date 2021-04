A fehérnél is fehérebb festéket fejlesztettek

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A szuperfekete festék után végre megszületett a szuperfehér is: a Purdue Egyetem kutatói olyan festéket hoztak létre, amely visszaveri a napsugárzás 98,1 százalékát, a találmány ezzel pedig a legfehérebb ismert dolog a Földön. Ez már magában is jól hangzik, de Xiulin Ruan, a kutatás eredményeit ismertetőt tanulmány vezető szerzője szerint a találmánynak gyakorlati haszna is van: egy ezer négyzetlábas tető befestésével a felület annyi hőt ver vissza, hogy azzal ki lehet váltani a központi hőkondícionáló használatát.

A világ több nagyvárosában kísérleteznek már a fehér tetőkkel, de az eddigi felületek közel sem voltak olyan hatékonyak, mint a most kifejlesztett szuperfesték. New Yorkban nemrégiben tízmillió négyzetlábnyi tetőt festettek fehérre (ez 929 ezer négyzetméternek felel meg), Kalifornia államban pedig az újonnan épített házak esetében már eleve a fehér tető alkalmazását javasolják.

Olcsó, hatékony és még áramot sem fogyaszt

Ruan szerint a találmány különösen jelentős lépést jelenthet a globális felmelegedés elleni küzdelemben: a festéknek nincs szüksége áramra, ráadásul a visszavert fényt az űrbe juttatja, ezzel pedig hűti a Földet. A kutatók számítása szerint a festékkel megállítható lenne a globális felmelegedés is: ez ugyan nem túl valószínű forgatókönyv, de abban az esetben, ha sikerülne vele lekenni a Föld felszínének 0,5-1 százalékát, ez a probléma is megoldódna.

Xiulin Ruan és a csodafesték festékmintájával Fotó: Purdue University/Jared Pike

A csodafesték csodafegyvere a magas koncentrációban alkalmazott bárium-szulfát, amelyet például a fotópapír és egyes kozmetikumok gyártásához használnak. Mielőtt emellett döntöttek volna, Ruan laboratóriumában több mint 100 különböző fényvisszaverő anyagot teszteltek. A kutatók korábbi szuperfehér festéke, amelyet tavaly októberben fejlesztettek ki, még csak a fény 95,5 százalékát verte vissza, és a fő összetevője kalcium-karbonát volt.

Az egyetem jelenleg a festék tömeggyártásáról tárgyal, ha sikerül piacra dobni a terméket, Ruan szerint nincs rá különösebb ok, hogy drágább legyen a piacon jelen lévő hétköznapi festékeknél.

